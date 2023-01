Dramma a Caivano (Napoli)

Incidente sul lavoro mortale a Caivano, in provincia di Napoli.

Stando a una prima ricostruzione diffusa dai Carabinieri, un operaio di 22 anni sarebbe rimasto schiacciato da un bancale.

I militari della locale compagnia sono intervenuti intorno alle 8.30 di stamattina, giovedì 12 gennaio, nella zona industriale di Caivano, all’interno dell’azienda M&C, che si occupa di commercio all’ingrosso di prodotti alimentari. La vittima era originaria di Marcianise (Caserta). Al lavoro ci sono i vigili del fuoco.

Operaio morto anche a Palermo

Sempre oggi, a Palermo, un operaio di una ditta che svolge manutenzioni per l’Unicredit è morto cadendo dal secondo piano di una delle sedi della banca tra via Mariano Stabile e via Ruggero Settimo a Palermo. Sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia. Sono in corso i rilievi della polizia scientifica. Non è ancora chiaro se si sia tratta di un incidente o di un gesto volontario. Gli agenti della Scientifica stanno effettuando i rilievi.