È successo in Argentina

Ieri, giovedì 14 aprile, Magali Aravena, l’ex moglie del calciatore argentino Eduardo Savio – detto Toto – ha sporto denuncia alla polizia, accusandolo di averla investita con un’auto che stava guidando, provocando – per fortuna – solo lievi ferite.

L’avvocato del giocatore sudamericano, Mariano Cúneo Libarona, ha dichiarato al canale TyC Sports che il suo assistito sarebbe apparso davanti alle autorità “per chiarire tutto e dimostrare di essere innocente”.

La donna ha dichiarato che i due stavano litigando mentre lei si trovava vicino all’auto guidata dall’ex marito e con un’altra donna accanto. Mentre stava accelerando per andarsene, una gomma anteriore ha colpito una gamba di Aravena. La donna è stata curata da un’ambulanza sul posto e poi è scattata la denuncia per ‘violenza di genere’.

Salvio, 31 anni, ha indossato le maglie di Benfica (Portogallo), Atletico Madrid (Spagna) e della nazionale Argentina. Attualmente gioca per il Boca Juniors. In una nota pubblica, la squadra di Buenos Aires ha offerto il suo aiuto sia ad Aravena che a Salvio. Indagini sono in corso.

In rete sono circolati video che mostrano la donna, vicino alla portiera dell’auto del marito nel mezzo della strada, colpita a una gamba. Il calciatore, però, non si è fermato per soccorrere la donna ma è scappato.

Salvio e Aravena, dopo una relazione lunga 10 anni, si sono separati pochi giorni fa. Nella denuncia si legge: “a donna, con l’intenzione di parlare con il suo partner, si reca alla casa coniugale e, quando arriva sul posto, osserva la presenza del marito accompagnato da un’altra signora all’interno del suo veicolo privato”.