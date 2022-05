La nota della società del Bologna

La società di calcio del Bologna, in una nota, ha comunicato che “nella giornata di oggi Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dall’Ospedale Sant’Orsola, in buone condizioni generali. Forza Mister, siamo con te!”.

Il 26 marzo scorso, l’allenatore serbo, in una conferenza stampa, ha annuciato che, a distanza di due anni e mezzo dalla prima diagnosi sulla leucemia, si sarebbe dovuto ricoverare per il rischio di una ricaduta. Durante questo periodo, il tecnico è stato sostituito dai collaboratori Emilio De Leo e Miroslav Tanjga (con cui ha lavorato con uno spazio che si è fatto allestire in ospedale), e la squadra emiliana ha vinto con Sampdoria e Inter e pareggiato con Milan, Juventus, Udinese e Roma. Mihajlovic, 53 anni, adesso si augura di tornare presto ad allenare la squadra a Casteldebole.

Su Instagram, la moglie Arianna ha scritto: “Che dire del tuo sorriso… E i tuoi occhi? Parlano”.