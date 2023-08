Le previsioni

L’Anticiclone Nerone sta per fare il suo ritorno, portando con sé il caldo estivo che ha già influito sulle temperature italiane. Antonio Sanò, il fondatore di ILMeteo.it, conferma l’arrivo del caldo africano in due fasi: prima al Centro-Nord e poi, a metà della prossima settimana, anche al Sud.

Il Caldo Record in Spagna e il Suo Arrivo in Italia

Nelle giornate recenti, l’anticiclone africano ha stazionato sulla Spagna, portando a massime record fino a 46,8°C a Valencia e in Andalusia. Attualmente, sta espandendo la sua influenza verso l’Italia centro-settentrionale.

Aumento delle Temperature al Centro-Nord

Nel corso del fine settimana, ci aspettiamo un graduale aumento delle temperature. Già oggi si prevedono picchi di 34-35°C al Centro-Nord, con temperature di 38 gradi nelle zone interne della Sardegna. Questo aumento termico sarà accompagnato da un maggiore tasso di umidità, generando condizioni di elevato stress biometeorologico a causa della combinazione di calore e umidità.

L’Arrivo di Nerone e le Temperature Attese

La vera impennata delle temperature arriverà con l’Anticiclone Nerone a partire dalla domenica successiva. Entro Ferragosto, ci aspettiamo temperature di 40 gradi in Sardegna e 37 gradi a Firenze per diversi giorni. A Roma, il caldo sarà spesso opprimente a causa dell’afa.

Confronto con le Temperature di Luglio

Sebbene il caldo di questo fine settimana non raggiungerà i numeri “stratosferici” di luglio (quando si sono raggiunti 48°C in Sardegna il 24 del mese), la combinazione di calore e umidità creerà comunque condizioni impegnative per chiunque.

Due Fasi di Caldo Distinte

La prima fase di caldo colpirà principalmente il Centro-Nord, con una massima di 30°C a Palermo e 35°C a Milano previsti per Ferragosto.

Il Possibile Allarme con la Seconda Fase di Caldo

La seconda fase di caldo africano, invece, si estenderà al Sud, dove potrebbe persistere fino alla fine del mese. La tenacia di Nerone destava qualche allarme tra gli esperti a causa delle sue implicazioni sulla salute e sulla tenuta delle infrastrutture.