L’ultima decade di luglio promette caldo intenso

L’Italia si prepara a una nuova fase di stabilità climatica dopo una settimana segnata da temporali, anche intensi, culminati domenica 13 luglio. Federico Brescia, meteorologo del sito IlMeteo.it, prevede un miglioramento delle condizioni a partire da lunedì 14, grazie a una rimonta dell’anticiclone africano.

“L’anticiclone africano proverà a riprendersi la scena, ma sarà ancora disturbato”, afferma Brescia. L’esperto sottolinea che l’aumento delle temperature non raggiungerà livelli estremi, mantenendosi su valori nella media stagionale.

Temperature moderate, ma con picchi al Sud

Il ritorno dell’anticiclone africano porterà temperature comprese tra 19 e 23°C per le minime e tra 31 e 33°C per le massime. Al Sud, tuttavia, si potranno registrare picchi superiori ai 35°C. A metà settimana, correnti fresche da Nord-Est causeranno locali temporali su Triveneto e medio-alto Adriatico, con un lieve calo termico. “Non si tratterà di una rimonta da far tremare i termometri”, precisa Brescia, evidenziando un’intensità moderata rispetto alle precedenti ondate di calore.

Clima mediterraneo e notti tropicali

Il clima recente, apparentemente più fresco, riflette in realtà le caratteristiche tipiche dell’estate mediterranea. Tuttavia, giugno e i primi giorni di luglio hanno evidenziato gli effetti del cambiamento climatico, con ondate di calore estremo che hanno spinto le temperature oltre i 35-37°C e minime raramente sotto i 23-25°C. Il fenomeno delle notti tropicali, con temperature notturne sopra i 20°C, si è intensificato negli ultimi anni, registrando un numero record di episodi consecutivi in Italia.

Prospettive per fine luglio

I modelli meteorologici indicano una tendenza preoccupante per l’ultima decade di luglio, dominata dal caldo africano. “Si prevedono possibili picchi termici di +28°C a 1500 metri di altitudine, il che significa condizioni poco piacevoli al suolo, in particolare al Centro-Sud”, spiega Brescia. Tuttavia, la cupola anticiclonica potrebbe non estendersi pienamente al Nord, lasciando spazio a temporali nelle regioni settentrionali. Questo scenario conferma l’alternanza tra fasi di caldo intenso e brevi interruzioni instabili, tipica dell’attuale dinamica climatica.

