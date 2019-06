Il meteo

Scenario di caldo e bel tempo soleggiato per domani in Sicilia. L’ondata di calore attesa a partire da giovedì in tutto il Paese fa sentire anche in Sicilia le prime avvisaglie anche se non si sono superati i trenta gradi.

Domani la tendenza sarà confermata: ; valori massimi intorno ai 27-28°C lungo i litorali tirrenici di Sicilia e Calabria. Venti deboli, a tratti moderati, da NE. Mari quasi calmi o poco mossi.