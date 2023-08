Il Meteo

L’estate italiana sta vivendo momenti di estremo calore, e i record non sembrano risparmiare. Antonio Sanò, fondatore di www.iLMeteo.it, ha segnalato un aumento del termometro di almeno 10 gradi rispetto alle medie stagionali, con temperature che sfiorano i 300 metri sopra la norma. Questo fenomeno viene confermato dal record storico dello zero termico, che ha raggiunto gli 5328 metri di quota, segnalando un allarmante segnale di riscaldamento globale. La temperatura in quota, meno influenzata dall’urbanizzazione, offre un’istantanea chiara delle tendenze climatiche in atto.

Tempesta di Calore: Durata e Implicazioni

La pressione dell’anticiclone Nerone non solo ha innalzato le temperature, ma ha portato con sé una ‘tempesta di calore’ di proporzioni straordinarie. Questa situazione di caldo intenso e prolungato, chiamata “Heat Storm” dai meteorologi californiani, si verifica quando le temperature massime superano i 38°C per oltre 3 giorni su un’ampia superficie. Secondo le stime, l’ondata di calore in Italia potrebbe protrarsi per 13-15 giorni, creando non solo disagi ma anche rischi per la salute pubblica.

Previsioni Meteorologiche

Le previsioni per i prossimi giorni evidenziano un tempo caldissimo e asciutto al Centro-Nord fino a domenica. Nel frattempo, un’area depressionaria tra Sicilia e Libia potrebbe portare temporali nelle regioni meridionali. Saranno proprio le regioni meridionali, tra cui Sicilia, Calabria e Campania, a beneficiare di temperature più miti grazie a queste piogge pomeridiane. Ecco le previsioni in dettaglio: