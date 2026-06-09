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Le vacanze estive stanno per cominciare, ma per chi vuole organizzarsi in anticipo è già il momento di guardare a cosa aspetta dall’altra parte dell’estate. Secondo il calendario scolastico 2026/2027 elaborato dal portale Skuola.net, gli studenti italiani che non affrontano esami si godranno tra le 12 e le 13 settimane di pausa, un’estate decisamente più lunga rispetto a quanto accade nel resto d’Europa: la Spagna si ferma a 10 settimane, la Francia a 8, la Germania addirittura a 6. Il rientro avverrà, come di consueto, a settembre. Ma il quadro del nuovo anno scolastico ha una caratteristica che vale la pena conoscere subito: i ponti tradizionali sono quasi tutti spariti.

Settembre, ottobre, novembre: un trimestre senza respiro

Anche quest’estate esistono alternative per chi non vuole restare del tutto fermo. Il Piano Scuola Estate finanzia a livello nazionale progetti di apertura estiva degli istituti, mentre la regione Emilia-Romagna sta sperimentando un’estensione del tempo scolastico per gli studenti più piccoli nella prima metà di settembre. Si tratta, in entrambi i casi, di iniziative su base volontaria e con una distribuzione geografica disomogenea. Per la grande maggioranza degli studenti, l’autostrada verso il prossimo anno scolastico è ancora libera.

Quando si rientrerà, però, l’autunno si presenterà senza sconti. Chi attendeva il tradizionale allentamento di inizio ottobre rimarrà deluso: il 4 ottobre 2026, giorno di San Francesco d’Assisi e festività nazionale come patrono d’Italia, cade di domenica. Il giorno di chiusura degli istituti si azzera nel weekend, senza alcun effetto pratico sul calendario delle lezioni.

Stesso destino per la Festa di Tutti i Santi. Il 1° novembre 2026 è anch’esso una domenica, il che significa che anche il classico ponte di inizio novembre non si materializzerà. Ottobre e novembre disegnano così un percorso continuo, senza interruzioni di rilievo per studenti e insegnanti.

Dicembre: l’unico vero porto sicuro del primo quadrimestre

La prima vera pausa arriva solo a dicembre. L’Immacolata Concezione dell’8 dicembre 2026 cade di martedì, e questa collocazione nel calendario apre una finestra favorevole. Quasi tutte le delibere regionali già prevedono il cosiddetto “ponte” del lunedì 7 dicembre: aggiungendo quel giorno di chiusura ai due del fine settimana precedente e alla festività dell’8, gli studenti potranno contare su quattro giorni consecutivi di pausa, il primo respiro vero del primo quadrimestre.

A seguire, il Natale offrirà un’uscita ben costruita. La chiusura è prevista per mercoledì 23 dicembre in molte regioni (giovedì 24 in altre), con la riapertura fissata al 7 gennaio 2027, giorno successivo all’Epifania. Il 6 gennaio 2027 cadrà di mercoledì: le scuole riapriranno direttamente il giorno dopo, senza soluzione di continuità rispetto alla festività.

Pasqua 2027: “bassa” e concentrata

La Pasqua del 2027 è una Pasqua “bassa”, secondo la terminologia liturgica: cade il 28 marzo. Le vacanze pasquali si concentreranno in un blocco compatto, che la maggior parte delle delibere regionali individua nei giorni compresi tra giovedì 25 marzo e martedì 30 marzo 2027 inclusi. Sei giorni di pausa, abbastanza definiti e prevedibili per chi deve organizzare viaggi o impegni familiari.

Primavera: anche il 25 aprile e il 1° maggio svaniscono

Dopo la Pasqua, la primavera riservare una serie di delusioni per chi sperava in qualche pausa aggiuntiva. La Festa della Liberazione del 25 aprile 2027 è una domenica: il giorno festivo si consuma nel fine settimana senza trascinare alcuna chiusura aggiuntiva durante la settimana. La Festa dei Lavoratori del 1° maggio 2027 cade di sabato, giorno in cui pochissimi istituti fanno ancora lezione; di fatto, anche questo ponte è svuotato di valore pratico.

L’unico spiraglio della stagione primaverile è la Festa della Repubblica del 2 giugno 2027, che cade di mercoledì. Un piccolo respiro a pochissimi giorni dal termine delle lezioni, quando l’anno scolastico è già nella sua fase finale.

Quando finisce la scuola nel 2027

La chiusura delle lezioni è prevista per la maggior parte degli studenti italiani tra il 5 e il 10 giugno 2027, con variazioni che dipendono dalla regione di appartenenza. Il Veneto posticipa la fine al 12 giugno, mentre Bolzano arriva fino al 16. Per i bambini della scuola dell’infanzia, il termine delle attività educative è fissato al 30 giugno 2027, data invariata rispetto alla prassi consolidata.