È successo in provincia di Firenze

Un muro in pietra è crollato in provincia di Firenze.

Una donna di 49 anni è morta: stava passeggiando.

L’ipotesi è che il crollo sia stato causato dalle infiltrazioni d’acqua del maltempo.

Un muro in pietra è crollato a Calenzano, in provincia di Firenze, e una donna di 49 anni è morta, mentre stava passeggiando.

È successo ieri mattina, martedì 5 ottobre, in via del Dietro Poggio. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze. La porzione di muro crollata è lunga circa 60 metri e ha un’altezza di 2,5 metri. La donna era stata soccorsa dai sanitari del 118. Sembra che il crollo del muro alto due metri e mezzo sia stato provocato dalle infiltrazioni d’acqua del maltempo.

Le squadre dei vigili del fuoco hanno verificato che non siano rimaste coinvolte nel crollo altre persone e per questo motivo si stanno portando sul posto anche mezzi meccanici per la rimozione delle macerie, uno dei quali proveniente dal comando di Prato.

La strada, solitamente dedicata solo al transito di ciclisti e pedoni, di recente era stata aperta anche al traffico veicolare a causa di lavori che interessavano la viabilità della zona.

I proprietari del terreno e del muro, secondo quanto fa sapere il sindaco di Calenzano Riccardo Prestini, che sta cercando di contattarli, si trovano attualmente negli Stati Uniti: «In attesa di avere conferme in merito alle cause del crollo, stiamo contattando i proprietari del terreno e del muro, i quali si trovano ora negli Stati Uniti, per notificare il sequestro dell’area e intimare la messa in sicurezza della restante parte del muro». Il sindaco ha anche espresso «sincere condoglianze e la nostra vicinanza alla famiglia» della 49enne.