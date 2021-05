È successo negli Stati Uniti d'America

Un pesce con i denti affilati come il vetro e un corpo a forma di pallone da football si è arenato su una spiaggia della California, negli Stati Uniti d’America, la scorsa settimana. Ne parla la CNN.

L’animale, di colore nero e con la bocca spalancata, è stato trovato venerdì scorso, 7 maggio, adagiato sulla sabbia della riva dell’area marinara protetta del Crystal Cove State Park, a Laguna Beach.

Il parco ha condiviso le immagini del pesce sui social media e lo ha identificato come Pacific Football Fish. Sul post su Facebook si legge: «Vedere un pesce così è molto raro e non si sa come o perché sia finito sulla riva».

Il Pacific Football Fish è una delle oltre 200 specie di rana pescatrice viventi in tutto il mondo, secondo il California State Parks, e si trova di norma negli abissi dell’oceano. I denti del pesce sono affilati e appuntiti come schegge di vetro e «la grande bocca è in grado di succhiare e ingoiare prede dalle dimensioni del proprio corpo».

L’animale ritrovato è una femmina perché ha «un lungo gambo sulla testa con punte bioluminescenti usate come esca per attirare la preda nell’oscurità delle acque profonde fino a 3000 piedi», ovvero un chilometro.

Le femmine, inoltre, possono crescere fino a 61 centimetri mentre i maschi sono molto più piccoli. L’unico scopo del pesce maschio è quello di aiutare la femmina a riprodursi: «I maschi si attaccano alla femmina con i denti e diventano ‘parassiti sessuali’, alla fine si uniscono alla femmina finché non resta nulla della loro forma se non i loro testicoli per la riproduzione».

Il corpo del pesce è detenuto dal California Department of Fish & Wildlife, e sarà studiato per scopi di ricerca e didattici.