Incidente mortale sull’A8 Milano-Varese

Un grave incidente stradale è avvenuto poco prima dell’una di notte lungo l’autostrada A8 Milano-Varese, nei pressi dello svincolo di Gallarate, in direzione Varese. Una donna di 42 anni, residente a Modena, ha perso la vita in seguito a uno scontro frontale tra un camper e un taxi. Altre due persone, un uomo di 43 anni e uno di 51, sono rimaste gravemente ferite e trasportate in codice rosso all’ospedale di Circolo a Varese.

Il camper in contromano: la dinamica dell’incidente

Secondo i primi accertamenti della Polizia Stradale di Busto-Olgiate Olona, il camper, a bordo del quale la donna viaggiava come passeggera, avrebbe percorso un breve tratto dell’autostrada in contromano prima di tentare un’inversione di marcia all’altezza della barriera di Gallarate. Durante questa manovra, il mezzo si è scontrato frontalmente con un taxi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 Areu, che hanno prestato i primi soccorsi, e i Vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area.

Le condizioni dei feriti e le verifiche sul conducente

I due feriti, rispettivamente di 43 e 51 anni, sono stati trasferiti d’urgenza all’ospedale di Circolo a Varese. Le loro condizioni sono gravi ma al momento non sono stati rilasciati ulteriori aggiornamenti.

Il conducente del camper, coinvolto nello scontro, è stato sottoposto ad alcoltest e test tossicologici, i cui esiti saranno fondamentali per chiarire se al momento dell’incidente fosse sotto l’effetto di sostanze.

Indagini in corso sulla dinamica

La Polizia Stradale sta analizzando i dettagli della dinamica dell’incidente per accertare le responsabilità e comprendere le motivazioni che hanno portato il conducente del camper a percorrere l’autostrada in contromano. Non si esclude alcuna ipotesi, incluso un possibile errore umano o la perdita di orientamento.

Testimoni e video di sorveglianza delle autostrade saranno utili per ricostruire con precisione quanto accaduto.