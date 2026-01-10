L’inchiesta scuote il mondo dello spettacolo turco

La notizia dell’arresto di Can Yaman a Istanbul ha fatto rapidamente il giro dei media, non solo in Turchia ma anche in Italia, dove l’attore gode di una popolarità consolidata. L’episodio si inserisce in un’inchiesta più ampia sul traffico e sul consumo di sostanze stupefacenti che coinvolgerebbe personaggi famosi, giornalisti e frequentatori abituali dei night club della metropoli sul Bosforo.

Secondo quanto riportato dai media turchi, Can Yaman è stato arrestato insieme ad altre sei persone, tra cui l’attrice Selen Gorguzel. Le posizioni degli indagati sono ancora al vaglio della Procura e sono in corso accertamenti tecnici per verificare l’eventuale assunzione di droghe.

La vicenda è in evoluzione e, al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle responsabilità individuali. Ma l’impatto mediatico è già forte.

L’operazione si colloca all’interno di una più vasta attività investigativa che ha portato a blitz in diversi locali notturni e strutture ricettive di Istanbul. Un contesto che, da tempo, è al centro dell’attenzione delle autorità per il presunto intreccio tra movida, sostanze stupefacenti e personaggi pubblici.

La prudenza, in questa fase, è d’obbligo. Gli accertamenti sono in corso e le indagini non sono concluse.

L’arresto a Istanbul nell’ambito dell’inchiesta sulla droga

L’arresto di Can Yaman è avvenuto a Istanbul nell’ambito di un’indagine che riguarda il traffico e il consumo di droga tra vip e frequentatori dei locali notturni della città. A riportare la notizia sono stati diversi media turchi, che parlano di un’operazione coordinata dalle forze dell’ordine.

Secondo le informazioni disponibili, l’attore sarebbe stato fermato insieme ad altre sei persone. Tra queste figura anche l’attrice Selen Gorguzel. L’inchiesta coinvolgerebbe non solo personaggi del mondo dello spettacolo, ma anche giornalisti e altre figure note dell’ambiente cittadino.

Le autorità hanno disposto per tutti i sette arrestati una serie di test presso l’Istituto di medicina forense. Gli esami serviranno ad accertare se siano state assunte sostanze stupefacenti, in quale momento e di che tipo.

I blitz nei night club e negli hotel di Istanbul

L’arresto di Can Yaman non è un episodio isolato. L’operazione si inserisce in una serie di interventi più ampi messi in atto dalla polizia di Istanbul. Nella notte precedente agli arresti, le forze dell’ordine hanno effettuato raid in almeno nove night club della metropoli sul Bosforo.

Durante i controlli, sarebbero stati arrestati alcuni pusher e il gestore di locali all’interno dei quali, secondo gli investigatori, venivano vendute sostanze stupefacenti. Le operazioni hanno riguardato anche hotel e altre strutture ricettive, con il sequestro di diverse quantità di droga.

L’obiettivo dell’inchiesta, secondo quanto emerge, è fare luce su una rete di consumo e distribuzione che coinvolgerebbe ambienti della movida frequentati anche da personaggi famosi. Un fenomeno che le autorità turche intendono contrastare in modo deciso.

Chi è Can Yaman e perché la notizia ha fatto il giro d’Europa

Can Yaman è uno degli attori turchi più conosciuti anche fuori dai confini nazionali. In Italia ha conquistato un vasto pubblico grazie a ruoli da protagonista in serie televisive di grande successo come Che Dio ci aiuti 6, Viola come il mare e Sandokan.

La sua popolarità è legata non solo ai personaggi interpretati, ma anche a una profonda conoscenza della lingua italiana. Yaman ha infatti frequentato il liceo italiano di Istanbul, elemento che ha contribuito a rafforzare il suo legame con il pubblico italiano e con il sistema televisivo del nostro Paese.

Proprio questa doppia dimensione, turca e italiana, spiega perché la notizia dell’arresto abbia avuto un’eco immediata anche sui media europei. Il suo nome è associato a produzioni di successo e a un’immagine pubblica molto positiva, costruita nel tempo.