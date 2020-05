Più di 70 cani sono stati salvati da un allevamento di carne di cane in Corea del Sud grazie alla Humane Society International (HSI) e saranno portati nei rifugi in Canada e negli Stati Uniti d’America e messi in adozione.

Il proprietario dell’allevamento, Nakseon Kim, ha fatto questo lavoro per quasi 40 anni ma ha deciso di abbandonarlo e accettare l’offerta di HSI, ovvero essere aiutato a coltivare cavoli e altre verdure.

HSI, in una nota, ha spiegato: «Per via della sempre più crescente tendenza a smettere il consumo di carne di cane e dei nuovi regolamenti e sentenze giudiziarie che reprimono quest’industria, agricoltori come Mr. Kin sono alla ricerca di una strategia di uscita ma con una richiesta: salvare i loro cani».

E ancora: «Dopo anni di invio degli animali al macello, Kim non è il primo agricoltore ad essere sollevato dalla campagna di HSI per salvare, riabilitare e cercare case per i cani che, altrimenti, sarebbero destinati ad essere mangiati».

Together, we did it! 🎉 70+ dogs have been rescued from a South Korean dog meat farm and the facility has been shut down FOREVER!

The dogs are now receiving love and care at a temporary boarding facility before we can safely transport them to the U.S. and Canada for adoption! 🐾 pic.twitter.com/zo371iP37Z

— Humane Society International (@HSIGlobal) May 12, 2020