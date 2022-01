Aveva 57 anni

La cantante ceca Hana Horka è morta all’età di 57 anni a causa del Covid-19. L’artista è deceduta domenica scorsa.

Si sta parlando di lei perché la donna ha intenzionalmente cercato di contagiarsi per non farsi somministrare il vaccino. E c’era riuscita. Appena venerdì scorso, 14 gennaio, Hana Horka aveva informato i suoi follower che era diventata una “caposquadra” e che, presto, avrebbe potuto andare a teatro o in una sauna per effetto evidentemente del green pass.

Su Facebook la 57enne ha scritto: “Sono sopravvissuta a un Delta vagante. Quindi, teatro, sauna, concerto e un po’ di mare saranno urgenti”. Pochi giorni dopo, però, la cantante ha perso la sua battaglia contro la malattia.

Il figlio della donna, Jan Rek, su Facebook ha scritto: “Mia madre è stata malata per cinque giorni ed è morta. Non riconosceva l’importanza dell’assunzione degli anticorpi contro la malattia”. Poi, se l’è presa con tutte le celebrità della Repubblica Ceca che hanno minimizzato la pandemia, elencandole per nome (Andor Šándor, Dušek, MUDr. Jan Vojáček, CFMP, Daniel Landa): “Vi disprezzo”.