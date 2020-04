È successo in provincia di Lecce

A Neviano, comune di 5mila abitanti della Provincia di Lecce, due carabinieri sono stati aggrediti da altrettanto uomini che avevano fermato ieri sera, nel giorno di Pasquetta. Come riportato su Lecceprima.it, i due militari sono stati picchiati, per cui è stato necessario il ricorso alle cure del Pronto Soccorso dell’ospedale di Gallipoli.

Nel dettaglio, il brigadiere ha riportato un trauma facciale, considerato guaribile in cinque giorni, ma l’appuntato dovrà trascorrere una settimana in convalescenza, anche perché scioccato dal rischio di essere stato infettato dalla saliva di uno dei due balordi, avendo ricevuto uno sputo in faccia.

Per scongiurare il contagio da Covid-19, i due fermati – il 47enne Americo Zizzari e il 42enne Mauro Tomaselli – sono stati sottoposti al tampone e l’esito è risultato negativo. Inoltre,a seguito della perquisizione dell’auto in cui si trovavano i due, originari di Aradeo e Seclì, sono stati trovati un bastone di legno di 80 centimetri e un coltello con una lama da 8 centimetri. Il magistrato di turno ha disposto la misura di custodia cautelare per entrambi.