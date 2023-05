A Carinaro (Caserta)

A Carinaro, in provincia di Caserta, ieri, venerdì 12 maggio, ci sono stati momenti di terrore all’esterno della scuola elementare, quando un uomo di 73 anni armato di pistola ha minacciato il compagno della sua ex compagna.

La donna ha prontamente lanciato l’allarme e così il personale scolastico ha bloccato l’uscita dei ragazzi per garantirne la sicurezza. Il 73enne, residente a Gricignano d’Aversa, è stato disarmato e bloccato da un agente della Polizia Penitenziaria presente sul posto, che si trovava in quel momento fuori servizio. Successivamente è stato arrestato dai carabinieri per il porto abusivo di arma da fuoco e condotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

La ricostruzione

L’incidente si è verificato intorno alle 13:30, quando diverse madri, compresa l’ex compagna del 73enne, stavano aspettando l’uscita dei loro bambini dalla scuola. L’uomo si è avvicinato alla donna, costringendola a chiamare il suo nuovo compagno per incontrarsi in un luogo distante dal centro del Paese. Poco dopo è arrivato in auto il nuovo fidanzato della donna e, senza dargli il tempo di scendere, il 73enne ha iniziato a insultarlo e lo ha minacciato puntandogli l’arma, costringendolo a mettere in moto l’auto e ad allontanarsi.

Nel frattempo, la donna ha immediatamente allertato il personale della scuola, che ha bloccato l’uscita dei ragazzi. Fortunatamente, l’uomo armato è stato bloccato da un agente della Polizia Penitenziaria, che attendeva l’uscita di suo figlio. Successivamente, è stato ammanettato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Marcianise, chiamati sul posto dai numerosi testimoni presenti. I carabinieri hanno sequestrato la pistola calibro 357 Magnum, che era stata messa in sicurezza dal poliziotto penitenziario. Foto da Il Mattino.