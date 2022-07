È successo negli Stati Uniti d'America

La leggenda della chitarra Carlos Santana è collassato ieri sera, martedì 5 luglio, sul palco durante un concerto a Detroit, negli Stati Uniti d’America.

Il musicista 74enne si stava esibendo al Pine Knob Music Theatre di Clarkston, nel Michigan, quando ha avuto un malore. Foto e video condivisi sui social media hanno mostrato i medici che sono prontamente intervenuti sul palco per assistere l’artista messicano che ha salutato il pubblico mentre veniva allontanato, suscitando applausi dai presenti. I responsabili del concerto hanno poi annunciato che il resto dello spettacolo è stato cancellato e hanno chiesto di pregare per Santana a causa di “un grave problema medico”.

Il manager di Santana, Michael Vrionis, ha riferito a CBS News che il chitarrista ha sofferto di “esaurimento da calore e disidratazione” ed è stato ricoverato in un ospedale vicino dov’è sotto osservazione ma “sta bene”. Il concerto previsto per oggi a Burgettstown, in Pennsylvania, è stato posticipato a data da destinarsi.

Santana, che è nella Rock and Roll Hall of Fame, è attualmente impegnato nel suo tour Miraculous Supernatural.

Santana è diventato famosi negli anni 60 e 70, aprendo la strada a una fusione tra rock-and-roll e jazz latinoamericano. Tra i suoi più grandi successi ci sono brani come Black Magic Woman, The Game of Love e Oye Como Va. Lo scorso febbraio, Santana è risultato positivo al Covid-19 e sono stati cancellati vari concerti.