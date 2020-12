Ne dà notizia la BBC

Singapore ha approvato la normativa per la prima ‘carne pulita’ al mondo, ovvero non proveniente da animali macellati. Ne dà notizia la BBC.

Questa decisione spiana la strada alla startup Eat Just di San Francisco (USA) per vendere carne di pollo coltivata in laboratorio. La carne sarà inizialmente usata nelle crocchette ma l’azienda non ha detto quando saranno disponibili.

Negli ultimi tempi, la domanda di alternative alla carne normale è aumentata a causa delle preoccupazioni dei consumatori per la salute, il benessere degli animali e l’ambiente.

Secondo Barclays, il mercato delle alternative alla carne potrebbe valere 140 miliardi di dollari (116 miliardi di euro) entro il prossimo decennio o circa il 10% dell’industria globale della carne da 1,4 trilioni di dollari.

Ora, sugli scaffali dei supermercati e nei menu di ristoranti può capitare di trovare ‘carne a base vegetale’ ma il prodotto di Eat Just è diverso perché non è a base vegetale ma prodotto dalle cellule muscolari degli animali in laboratorio.

L’azienda l’ha definita una «svolta per l’industria alimentare globale» e spera che altri Paesi ora possano seguire l’esempio di Singapore.