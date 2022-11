Le parole della premier in conferenza stampa

Giorgia Meloni, in conferenza stampa, dopo l’approvazione della Manovra, oltre al tema del reddito di cittadinanza, ha anche parlato del caro bollette.

La premier ha spiegato: “Come promesso, la voce maggiore di spesa della manovra riguarda il tema del caro bollette: su una manovra di 35 miliardi, i provvedimenti per l’energia sono di circa 21 miliardi, ovviamente le due scelte fondamentali riguardano i crediti di imposta per le aziende, per cui è previsto un credito che si applica su parte dell’aumento che le imprese hanno fatto rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Quindi noi confermiamo e aumentiamo i crediti dal 40 al 45% per le aziende energetivore e fino al 35% per le non energivore”.

Bonus sociale

E ancora: “Un’altra scelta riguarda le famiglie. Lo Stato interviene per calmierare le bollette per le famiglie, prima con un ISEE massimo di 12mila euro e noi lo portiamo a 15mila euro. La platea per le famiglie si allarga ma chiaramente la misura è per quelle più bisognose e vale 9 miliardi di euro”.

Infine, Giorgia Meloni, intervenendo all’assemblea 2022 di Confartigianato in corso all’Auditorium Conciliazione di Roma, ha detto: “Io ritengo che la materia energetica debba lavorare a un altro livello. E’ qui che l’Europa deve dimostrare che quella solidarietà della quale tanto abbiamo parlato sa essere concreta. Per me prendere 30 miliardi di euro e metterli sulle bollette quando so che buona parte di quelle risorse stanno andando alla speculazione è una cosa che fa male. Per cui io spero in una misura a livello europeo che possa bloccare la speculazione e consentirci magari di recuperare una parte di queste risorse se i prezzi dovessero tornare a scendere”.