Caro bollette luce e gas, calcolato l’aumento del primo trimestre 2022

Redazione di

15/02/2022

Famiglie e aziende stanno facendo con bollette di luce e gas rincarate. In attesa delle mosse del Governo Draghi per arginare questo problema, l’ARERA, l’Autorità di regolazione dei servizi pubblici di energia, acqua e rifiuti, ha spiegato che “pur con gli interventi straordinari da parte del Governo, nel primo trimestre 2022 sul primo trimestre 2021 si è registrato un aumento del 131% per il cliente domestico tipo di energia elettrica (da 20,06 a 46,03 centesimi di euro a kilowattora, tasse incluse) e del 94% per quello del gas naturale (da 70,66 a 137,32 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse)”. “L’impennata dei prezzi all’ingrosso dell’energia nel 2021 – ha aggiunto l’ARERA – si è riflessa sui prezzi di vendita nel nostro Paese a partire dal secondo semestre 2021″. Tra gennaio e dicembre i prezzi medi mensili dei mercati all’ingrosso hanno registrato un aumento di quasi il 500% per quanto riguarda il gas naturale e del 400% circa per l’energia elettrica. “Negli ultimi mesi questa Autorità – ha proseguito l’ARERA – fortemente preoccupata per l’attuale impennata dei prezzi dell’energia, si è più volte espressa ed ha fattivamente contribuito con il Parlamento e il governo all’individuazione di strumenti per contrastare gli effetti negativi di questi improvvisi e importanti rincari, al fine di garantire l’accessibilità economica alla fornitura di energia, soprattutto alle categorie di clienti più a rischio, senza mettere a repentaglio gli investimenti nel settore dell’energia e l’avviata transizione ecologica”. L’ARERA ha poi avvertito: “La forte volatilità dei prezzi che contraddistingue questo periodo rende particolarmente difficile fornire elementi previsivi affidabili“.

Famiglie e aziende stanno facendo con bollette di luce e gas rincarate. In attesa delle mosse del Governo Draghi per arginare questo problema, l’ARERA, l’Autorità di regolazione dei servizi pubblici di energia, acqua e rifiuti, ha spiegato che “pur con gli interventi straordinari da parte del Governo, nel primo trimestre 2022 sul primo trimestre 2021 si è registrato un aumento del 131% per il cliente domestico tipo di energia elettrica (da 20,06 a 46,03 centesimi di euro a kilowattora, tasse incluse) e del 94% per quello del gas naturale (da 70,66 a 137,32 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse)”.

“L’impennata dei prezzi all’ingrosso dell’energia nel 2021 – ha aggiunto l’ARERA – si è riflessa sui prezzi di vendita nel nostro Paese a partire dal secondo semestre 2021″. Tra gennaio e dicembre i prezzi medi mensili dei mercati all’ingrosso hanno registrato un aumento di quasi il 500% per quanto riguarda il gas naturale e del 400% circa per l’energia elettrica.

“Negli ultimi mesi questa Autorità – ha proseguito l’ARERA – fortemente preoccupata per l’attuale impennata dei prezzi dell’energia, si è più volte espressa ed ha fattivamente contribuito con il Parlamento e il governo all’individuazione di strumenti per contrastare gli effetti negativi di questi improvvisi e importanti rincari, al fine di garantire l’accessibilità economica alla fornitura di energia, soprattutto alle categorie di clienti più a rischio, senza mettere a repentaglio gli investimenti nel settore dell’energia e l’avviata transizione ecologica”.

L’ARERA ha poi avvertito: “La forte volatilità dei prezzi che contraddistingue questo periodo rende particolarmente difficile fornire elementi previsivi affidabili“.