"Nessuna pietà per questo mostro"

Fabio Maltesi, padre della 26enne Carol, uccisa e fatta pezzi dal vicino di casa, Davide Fontana, a Rescaldina, nel Milanese, su Facebook ha scritto un duro post: “Perché non ci hai provato con me pezzo di ….? Ti aspetto quando esci dal carcere, anche dopo 30 anni”.

Il genitore della vittima ha aggiunto: “Nessuna pietà per questo mostro… Diavolo diavolo maledetto, assassino psicopatico, macellaio schifoso, come ti sei permesso di togliere la vita e torturare il bel viso e il corpo della mia bimba, anche dopo la sua morte”.

Fabio Maltesi, che vive nei Paesi Bassi, da alcuni giorni sta pubblicando vari post sul social media: “Maledetto che hai distrutto la vita del mio angelo, togliendo via il diamante della mia di vita”, ha aggiunto.

E ancora: “Se non io ho chi ti sistemerà, satanista, tu lo vai a pagare in un secondo la condanna a morte”. Poi, l’uomo ha scritto: “Meglio che marcisci in cella di isolamento o che vai a morire lì, visto che questo non può essere nemmeno accettato veri criminali, che hanno pure un codice di rispetto per donne e bambini”.

Infine, Fabio Maltesi ha affermato: “nNever kill a Maltesi, specially not my Carol Angie, figlia mia preziosa”, seguito da una serie di teschi.