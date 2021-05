“Ho il cancro”, dramma per ex concorrente del Grande Fratello

Redazione di

27/05/2021

Carolina Marconi, concorrente dell’edizione 2014 del Grande Fratello, ha svelato su Instagram di essere malata: ha un cancro al seno scoperto il 24 marzo scorso. Marconi, 43 anni, ha detto ai suoi fan: «A metà giugno inizio la chemioterapia. Mi cadranno i capelli e le ciglia, ma non perderò il sorriso». «Ricordo quando i medici me l’hanno detto mi si è gelato il sangue e sono scappata di corsa come una furia sbattendo la porta. Sono andata al bar della clinica scoppiando in un pianto senza fine. Mi sono sentita finita come donna, distrutta. Poi sono rientrata dai medici per ascoltare tutto anche se in quel momento ero crepata dentro», ha raccontato la 43enne che, nella casa del GF ha avuto una relazione con il dj Tommy Vee. Qualche giorno dopo Carolina si è sottoposta a un lungo intervento chirurgico, durato 8 ore, per la rimozione della massa tumorale: «Ho sacrificato la mia mammella per evitare la radio. Il giorno dell’intervento ricordo che prima di chiudere gli occhi ero terrorizzata dal pensiero: ‘E se non mi risveglio più e la mia vita finisce così?’. Che sfiga». Tuttavia, l’esame istologico non ha avuto un esito positivo e, quindi, la 43enne venezuelana dovrà sottoporsi alla chemioterapia da giugno a dicembre: «Devo fare per forza la chemio per sei mesi per prevenzione, quel giorno (esattamente il 4 maggio) mi è ricrollato ancora il mondo addosso». Carolina, naturalmente, non si abbatte: «Sono momenti di vita che vorresti non ti accadessero mai, ma combatterò e tornerò a sorridere come sempre. Un po’ rosico perché mi cadranno i capelli e le ciglia con la chemio ma non è un problema». E userà parrucche e ciglia finte «divertendosi a cambiare look ogni volta», pronta a sconfiggere il tumore. Infine, il messaggio di ringraziamento per i suoi follower: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CarolinaMarconi (@marconicarolina)

Carolina Marconi, concorrente dell’edizione 2014 del Grande Fratello, ha svelato su Instagram di essere malata: ha un cancro al seno scoperto il 24 marzo scorso.

Marconi, 43 anni, ha detto ai suoi fan: «A metà giugno inizio la chemioterapia. Mi cadranno i capelli e le ciglia, ma non perderò il sorriso».

«Ricordo quando i medici me l’hanno detto mi si è gelato il sangue e sono scappata di corsa come una furia sbattendo la porta. Sono andata al bar della clinica scoppiando in un pianto senza fine. Mi sono sentita finita come donna, distrutta. Poi sono rientrata dai medici per ascoltare tutto anche se in quel momento ero crepata dentro», ha raccontato la 43enne che, nella casa del GF ha avuto una relazione con il dj Tommy Vee.

Qualche giorno dopo Carolina si è sottoposta a un lungo intervento chirurgico, durato 8 ore, per la rimozione della massa tumorale: «Ho sacrificato la mia mammella per evitare la radio. Il giorno dell’intervento ricordo che prima di chiudere gli occhi ero terrorizzata dal pensiero: ‘E se non mi risveglio più e la mia vita finisce così?’. Che sfiga».

Tuttavia, l’esame istologico non ha avuto un esito positivo e, quindi, la 43enne venezuelana dovrà sottoporsi alla chemioterapia da giugno a dicembre: «Devo fare per forza la chemio per sei mesi per prevenzione, quel giorno (esattamente il 4 maggio) mi è ricrollato ancora il mondo addosso».

Carolina, naturalmente, non si abbatte: «Sono momenti di vita che vorresti non ti accadessero mai, ma combatterò e tornerò a sorridere come sempre. Un po’ rosico perché mi cadranno i capelli e le ciglia con la chemio ma non è un problema». E userà parrucche e ciglia finte «divertendosi a cambiare look ogni volta», pronta a sconfiggere il tumore.

Infine, il messaggio di ringraziamento per i suoi follower: