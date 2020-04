Le carte prepagate con IBAN sono un prodotto relativamente nuovo nel settore finanziario. Una risorsa per chi è alla ricerca di un’alternativa per gestire in maniera rapida e semplice le proprie finanze ed evitare i costi di gestione imposti dai conti correnti tradizionali.

L’IBAN presente sulla carta permette ai possessori delle carte conto di poter effettuare un gran numero di operazioni che in passato erano possibili solamente utilizzando un normale conto bancario.

Vantaggi delle carte conto

La carta prepagata con IBAN, come consigliato su miglioricarteprepagate.it, può essere considerata come una prepagata con funzionalità avanzate che permette di gestire le proprie risorse finanziarie come se si stesse utilizzando un vero e proprio conto corrente.

Oltre alla possibilità di pagare acquisti online e in negozi o prelevare denaro da uno sportello bancomat, l’IBAN permette di ricevere pagamenti e l’accredito dello stipendio e della pensione sulla propria ricaricabile, senza aver bisogno di aprire un conto in banca.

Inoltre, le carte conto permettono anche di domiciliare le proprie bollette e utenze. Una funzione molto comoda che fino a poco tempo fa potevano fare solamente persone con un conto corrente tradizionale.

Un altro vantaggio delle carte con IBAN è la semplicità con cui si possono richiedere. Basta visitare il sito Web di una banca online che offre questo prodotto e in pochi minuti è possibile fare richiesta per una nuova carta. Non è necessario presentare alcuna garanzia o la propria storia creditizia.

Questo aspetto le rende molto interessanti per diverse categorie di clienti. Cattivi pagatori e giovani, che potrebbero avere problemi ad aprire un conto possono ottenere una carta senza grossi problemi.

E l’ultimo aspetto assolutamente da non sottovalutare sono i costi di gestione decisamente ridotti rispetto a quelli che bisogna affrontare con un conto tradizionale. Addirittura, in alcuni casi i costi di gestione sono inesistenti e bisognerà solamente preoccuparsi di eventuali costi di commissioni.

Gli svantaggi delle carte prepagate con IBAN

Pur essendo considerate dei prodotti molto interessanti, le prepagate con IBAN presentano una serie di svantaggi che bisogna assolutamente considerare quando si sta scegliendo il prodotto per gestire le proprie finanze.

Innanzitutto, la giacenza massima e alcuni limiti sono più bassi rispetto a quelli di un conto bancario. Questa problematica potrebbe essere decisiva per chi ha necessità di gestire somme di denaro maggiori rispetto alla media o per chi desidera richiedere un mutuo o investire il proprio denaro.

Altro aspetto da considerare è la possibilità di spendere o prelevare solamente la somma presente sulla propria carta. Infatti, la natura delle carte prepagate prevede che si possano utilizzare solamente i soldi che si hanno a disposizione. Questo significa che le carte con IBAN non ti permetteranno di andare in rosso.

Conclusione

Osservando i diversi vantaggi e svantaggi delle carte conto possiamo affermare che le prepagate sono un prodotto decisamente utile per i piccoli risparmiatori che gestiscono somme di denaro limitate.

Ma quello che potrebbe far propendere per altre soluzioni è il fatto che l’offerta di carte con IBAN presenti sul mercato è decisamente ampia. In alcuni casi è difficile trovare la soluzione migliore per le proprie esigenze.