In Australia un uomo permette a un ragno cacciatore di vivere con lui da un anno ed è cresciuto fino a raggiungere dimensioni terrificanti.

Jake Gray ha, infatti, condiviso su Facebook una foto del ragno: «Dai un’occhiata a questa ragazza grande», ha scritto. La foto dell’aracnide, che occupa buona parte del muro, fa spaventare già a vederla, figuriamoci trovarsi nella stessa stanza con lui.

Jake ha raccontato di essersi imbattuto nel ragno, per la prima volta, nel 2019, nella sua casa di Cairn, nel Far North Queensland. Circa 12 mesi dopo, le dimensioni dell’animali sono aumentate e di molto.

Jake, però, non ne è impaurito. Come l’ha presa la gente dei social? Uno ha scritto: «Ora è la casa del ragno». Un altro: «Assicurati che ora paghi almeno la metà dell’affitto, visto che possiede una stanza».

Il ragno cacciatore ha zampe lunghe che, per lo più, sono di colore grigio e marrone. Nonostante la grande dimensione e l’aspetto peloso, non è ritenuto pericoloso. Come avviene con la maggior parte degli aracnidi, questo ragno ha il veleno e, se morde, può causare malattie ma, generalmente, non lo fa e preferisce fuggire piuttosto che essere aggressivo.

Infatti, un utente su Facebook ha affermato: «I cacciatori sono ‘piccoli’ amici ma non credo che potrei dormire nella stessa stanza con uno di loro».

In Australia ci sono oltre 155 specie di ragni cacciatori. Tendono a vivere sotto le cortecce degli alberi e sulle fessure delle rocce ma, a volte, si possono trovare anche nelle auto.