Alcuni circuiti presentano criticità nel rilevare il credito

Ne ha parlato il sole24 nei giorni scorsi

Il problema sarebbe limitato ai possessori di Pagobancomat – Maestro

Per l’accredito del Cashback di Stato, i titolari di una carta di debito Pago Bancomat – Maestro devono prestare attenzione e richiedere alla cassa, evitando il contactless, di utilizzare per il pagamento il circuito nazionale (Pagobancomat) e non quello internazionale (Maestro). Ad oggi, infatti, chi utilizza il Bancomat appoggiando la carta sul Pos non può essere certo di ricevere l’ accredito del 10% di quanto speso sul portafoglio digitale dell’App IO. La modalità contactless difficilmente potrà essere tranquillamente utilizzata almeno fino al termine del cosiddetto Extra Cashback di Natale.

A rilevar il bug che coinvolgerebbe il sistema di cashback è stato il sole 24 ore nei giorni scorsi.

Per il Cashback di Stato dicembre fin da subito è stato definito il mese sperimentale e le difficoltà iniziali a registrare le carte di debito (Bancomat) e le carte credito sull’App IO lo hanno confermato. Ma per terminare la fase di rodaggio la strada è ancora lunga per il programma varato dal Governo per consentire agli italiani di ottenere un rimborso sugli acquisti effettuati con carte di credito, bancomat e app di pagamento e passa attraverso le convenzioni che PagoPA sta via via siglando con i vari circuiti di pagamento nazionali e internazionali. L’inconveniente che sta provocando disagi è originato dal fatto che “Maestro” non ha ancora siglato la convenzione con Pago PA e quindi non sono state ancora sviluppate le implementazioni tecniche necessarie per consentire di salvare sull’App IO la carta di debito circuitoMaestro, se non quelle che possono essere associate tramite una transazione “3DS”.

Nella quasi totalità dei casi le carte di debito in circolazione emesse dalle banche italiane supportano entrambi i circuiti, ma quando viene utilizzato il Pos contactless, spesso in automatico il pagamento viene veicolato sul circuito internazionale Maestro senza che il cassiere chieda al cliente se intende utilizzare il circuito nazionale (Pagobancomat) o quello internazionale (Maestro).

L’unica via, ancora poco popolata, per registrare il circuito Maestro sul programma Cashback per le carte di debito al momento è quella di registrarsi attraverso altri canali – alternativi all’App IO – messi a disposizione da alcuni emittenti delle carte (issuer convenzionati) che consentono di aderire all’iniziativa anche attraverso le loro app o siti di home banking.

Una possibilità ad oggi messa a disposizione solo da Poste Italiane, Banca Sella, Nexi, Hype, Enel X Pay , Hype e Satispay. Solo con l’ingresso tra gli operatori convenzionati delle grandi banche il gap potrà essere colmato e consentire a tutti di utilizzare il contactless per usufruire dei rimborsi del Cashback.