Le parole del sindaco Francesco Columbu

Il comune di Ollolai, nell’entroterra sardo, rilancia il progetto delle case a 1 euro, offrendo un’opportunità unica per chi desidera lasciare la propria terra in cerca di una vita diversa. Questa volta, l’iniziativa si rivolge esplicitamente agli statunitensi delusi dal panorama politico. Un nuovo sito, liveinollolai.com, è stato lanciato per guidare gli stranieri interessati nel processo di acquisto, dalla scelta della proprietà alla gestione delle pratiche burocratiche. In particolare, l’amministrazione si sta rivolgendo agli elettori statunitensi che non hanno votato per Donald Trump e che, quindi, vogliono cambiare aria.

Un progetto tra tradizione e innovazione

Il sindaco di Ollolai, Francesco Columbu, ha spiegato l’intento dell’iniziativa: “Non vogliamo certo intrometterci in questioni politiche dell’America e non pensiamo neppure di risolvere i problemi dell’entroterra sardo, ma con questa iniziativa attiriamo l’attenzione con l’obiettivo di creare lavoro in paese”. L’idea si colloca in un percorso avviato da tempo, che include il progetto per i nomadi digitali, un reality show olandese e la valorizzazione del territorio attraverso le sue antiche tradizioni.

Un borgo globale: tra radici e futuro

Ollolai non è solo un borgo affascinante della Sardegna, ma un luogo carico di storia e cultura. Il comune è noto per aver dato i natali a Franco Columbu, unico italiano a vincere il titolo di Mister Olympia, e amico storico di Arnold Schwarzenegger, cittadino onorario del borgo. “Franco rappresenta il sogno americano”, ha ricordato il sindaco, evidenziando come oggi si stia tentando di invertire la rotta, puntando a combattere lo spopolamento e a creare nuove opportunità per chi decide di trasferirsi.

Un’opportunità unica per gli americani

Il progetto di Ollolai non si limita alle case a 1 euro, ma offre anche proprietà a prezzi di mercato, pensando a professionisti e famiglie in cerca di un cambio di vita. “Ad oggi abbiamo ricevuto 35mila richieste grazie alle varie iniziative”, ha annunciato il sindaco. Tra queste, una famiglia del Sudafrica residente nell’Isola di Man ha già acquistato una casa per trasferirsi.

Un nuovo modo di vivere

La pagina web dedicata promuove il borgo sardo come una destinazione ideale per chi cerca uno stile di vita più equilibrato. “Sei consumato dalla politica globale? Desideri abbracciare uno stile di vita più equilibrato? È tempo di iniziare a costruire la tua fuga in Europa nello stupendo paradiso della Sardegna”, si legge sul sito. La proposta punta a evidenziare i vantaggi della vita a Ollolai: natura incontaminata, una cucina eccezionale e una comunità accogliente.