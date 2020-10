Qualche proposta originale e creativa

Le casette in legno sono delle strutture prefabbricate molto versatili che spesso alla fine diventano semplicemente delle rimesse per attrezzi. È un vero peccato poiché queste strutture possono essere adibite in modo diverso e più originale, come spiegato da queste proposte creative.

Il laboratorio del fai da te

Sei ha la passione per il fai da te, ti occupi di piccoli lavoretti di casa, ti piace restaurare mobili o la pittura è il tuo hobby, una casetta in legno da giardino può diventare il tuo laboratorio. Basta una struttura di pochi metri quadrati per sistemare tutti i tuoi attrezzi per coltivare la tua passione in santa pace. Se sei stufo di doverti ricavare un piccolo angolino in casa o addirittura all’esterno, le casette da giardino di qualità ti forniscono la risposta che stavi cercando.

Il box auto coperto

Diverse persone hanno acquistato una casetta in legno per giardino per adibirla box auto. Se anche tu non hai un garage e non sai dove parcheggiare la tua auto al coperto per proteggerla, considera questa soluzione. Uno spazio al coperto è sempre preferibile poiché l’automobile esposta agli agenti climatici può rovinarsi prima del tempo. Inoltre, si tratta anche di una questione di sicurezza.

Una dependance per gli ospiti

Se disponi di un ampio giardino, puoi installare una casetta in legno di qualità da utilizzare come dependance per ospitare amici e parenti in visita. Si tratta di una soluzione che richiede qualche lavoro in più perché dovrai disporre un impianto di illuminazione e l’allaccio dell’acqua. Oggi le case prefabbricate in legno sono molto curate nei dettagli e molto distanti da un semplice capanno degli attrezzi perché dispongono di più ambienti e vani dove organizzare una piccola dependance completa e confortevole.

La lavanderia

Una struttura da giardino in legno può essere adibita lavanderia. Sistema nella casetta la lavatrice, l’asciugatrice e un lavandino per pregrattare le macchie. All’interno trovi anche lo spazio per stendere quando fuori piove ed è freddo. Con la lavatrice e l’asciugatrice fuori di casa, riesci a recuperare spazio prezioso, che in bagno manca sempre.

La palestra personale

Se ti piace allenarti e tenerti in forma, la tua casetta da giardino diventare una zona palestra. È quello che ci vuole se sei amante del fitness e vuoi organizzare un paio di macchine e pesi anche a casa. Per dare un aspetto professionale, puoi aggiungere uno specchio. Investi nella realizzazione di una palestra a casa non dovrai più spendere soldi per l’abbonamento al centro fitness cittadino.

Il pub a casa

Molte persone che installano una casetta da giardino la trasformano in un piccolo pub dove rilassarsi con gli amici e i parenti. È più facile di quanto possa pensare organizzare una piccola taverna con balcone e sgabelli in legno e magari una spina per spillare la birra. Se ti piace quest’idea, ispirati ai pub tipici irlandesi o alle birrerie tedesche per organizzare momenti di convivialità guardando una partita oppure giocando a freccette.