In Italia e nel mondo il fenomeno del gioco illegale è più che fiorente, sia online che offline ed espone a molti rischi.

Con la crescita della digitalizzazione e l’aumento delle attività svolte online, aumenta anche il gioco illegale. Le nuove tecnologie utilizzate oltre che rendere più comoda la nostra vita quotidiana, dal punto di vista del lavoro, delle varie commissioni da svolgere e dello svago, vengono utilizzate anche dai cyber criminali e da coloro che operano nel mondo del gioco e delle scommesse illegali.

Accanto ai siti casinò legali, fioccano quelli illegali o comunque privi di licenza per l’Italia. L’allarme è lanciato, qui da noi e nel resto del mondo dalla World Lottery Association che evidenzia come la minaccia riguardi i siti web di tutto il mondo, l’universo dell’online gaming, dalle scommesse sportive ai giochi come slot, roulette e poker online. Giocare ai web casinò illegali, magari approfittando di vantaggi come l’anonimato o la possibilità di utilizzare criptovalute, può essere molto rischioso. Rischi che si possono eliminare scegliendo invece i migliori casino online AAMS, che offrono tutte le garanzie di sicurezza.

Il sommerso in crescita anche in Italia

La denuncia delle attività illegali di gioco viene da più parti e di recente è stata al centro anche di un servizio in TV sul programma Striscia la Notizia, in cui si spiegava come siano proprio le blockchain, tecnologie alla base delle valute digitali, al centro dei casinò online illegali.

Anche Bill Miller, presidente dell’American Gaming Association, in una lettera al Procuratore Generale degli Stati Uniti d’America segnala pubblicamente i rischi del gioco illegale per i consumatori. Secondo i dati, negli Usa solo nell’ultimo anno, le ricerche online per i siti illegali di gioco si sono incrementate del 40% (questo dopo il calo dovuto alla pandemia di cui abbiamo già trattato). Il fenomeno dei siti casinò online e delle scommesse fuorilegge ha rilevanza mondiale. L’Asian Racing Federation ha denunciato recentemente una stima per cui circa l’80% delle scommesse ippiche a livello mondiale sia effettuato in modo illegale.

Illegalità online e offline

Tornando all’Italia dove i migliori siti casinò online godono di ottima salute, in base ai dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il gioco illegale muove cifre paragonabili a quelle del gioco lecito. Si parla di circa 20 miliardi di euro tolti dalle tasche dei giocatori dai circuiti del gioco sommerso.

Oltre che riguardare i casinò online italiani e stranieri, il fenomeno del gioco illegale riguarda anche le attività sul territorio. In circa 1000 controlli effettuati da 1800 finanzieri nelle giornate del 7 e del 10 aprile scorsi, negli esercizi commerciali di tutta Italia, sono state riscontrate 250 violazioni che hanno portato al sequestro di un centinaio di apparecchi di gioco manomessi. Durante le indagini sono stati scoperti anche punti di gioco totalmente abusivi.

La sicurezza sui migliori siti casino online ADM

Il contrasto al gioco illegale portato avanti dall’Adm insieme alle forze dell’ordine ha l’obiettivo di rendere il gioco online e offline sicuro e privo di rischi. Rischi che invece si corrono aderendo a proposte illegali, prive di qualsiasi garanzia di legge. Il mondo dei migliori casinò online italiani è gestito e controllato dall’ADM; pertanto offre ai giocatori tutte le garanzie di sicurezza necessarie per giocare senza alcun pericolo. Attraverso il sistema delle licenze per il gioco a distanza, solo gli operatori che presentano tutti i requisiti necessari, possono offrire giochi con vincite in denaro.

Questi siti casinò utilizzano protocolli di sicurezza per la gestione dei dati, hanno certificati di crittografia SSL ad almeno 18 bit, consentono versamenti e prelievi con metodi di pagamento sicuri. Oltre a garantire la sicurezza, sono divertenti e propongono tutte le tipologie di gioco legali in Italia. Dalle slot machine, al bingo, passando per i casinò games e i giochi di carte. Non manca nei migliori casinò online la proposta di sale da gioco live con veri croupier collegati in diretta streaming.

Ricordiamo inoltre che per giocare sui siti di casinò legali è necessario essere maggiorenni, compilare un modulo di registrazione con i propri dati personali e inviare una copia del documento di identità e codice fiscale. Solo i siti legali offrono supporto e tutela ai giocatori anche da parte dell’ADM, in caso di problemi.