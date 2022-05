In provincia di Lecco

Incidente stradale mortale la scorsa notte a Cassago, comune della provincia di Lecco, in Lombardia. Il bilancio è di due morti e un ferito. Una moto ha investito tre pedoni. Le vittime sono il motociclista, un 54enne, e uno dei due pedoni, un 19enne, che ha investito dopo avere perso il controllo del mezzo.

Il 54enne era originario di Misaglia, il 19enne di Barzanò. Il giovane era seduto su un muretto in via Nazario Sauro insieme a un amico di 21 anni, quando, lungo la strada, che è la principale del paese, il 54enne è arrivato in sella alla sua moto, una Harley Davidson.

Come riportato da Il Giorno, il centauro, nell’affrontare un dosso, ha perso il controllo della moto che lo ha disarcionato, mentre il mezzo a due ruote è finito con tutto il suo peso contro i due giovani.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con cinque mezzi di soccorso e una eliambulanza da Como. Il ragazzo è stato trasferito d’urgenza in ospedale a Lecco, l’uomo vicino di Merate, ma entrambi sono morti dopo il ricovero.

Il 21enne ha riportato un trauma a una gamba perché l’Harley lo ha colpito di striscio. I carabinieri hanno chiuso a lungo la strada per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza e per effettuare i rilievi dell’incidente.