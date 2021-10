15enne cade in un vasca di depurazione e muore per recuperare una palla

Redazione di

18/10/2021

In provincia di Varese un 15enne è morto. Niang stava giocando a pallone con un amico. È caduto in una vasca di depurazione per recuperare la palla. A Castellanza, comune della provincia di Varese, un ragazzo di 15 anni è morto ieri pomeriggio, domenica 17 ottobre, dopo essere caduto in una vasca di depurazione. Il 15enne è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco ed è stato portato all’ospedale di Legnano dove, però, è deceduto. Secondo quanto riferito, il ragazzino stava cercando di recuperare un pallone. Il dramma si è consumato in via Isonzo. Il 15enne era già in arresto cardiaco nell’ambulanza su cui il personale del 118 ha tentato le manovre di rianimazione. Sull’episodio indagano i Carabinieri di Busto Arsizio. È stato ricostruito che il ragazzino stava giocando a pallone con un amico all’interno degli stabilimenti della Ecosis srl, una tintoria industriale. Il ragazzo si è sporto sull’acqua della vasca di depurazione per recuperare il pallone ma ha perso l’equilibrio ed è caduto. Il quindicenne, Niang, di origine straniera, assieme alla mamma e ai suoi fratelli era andato a trovare il custode di una società che ha sede nel medesimo terreno della Ecosis, che abita nella palazzina aziendale con moglie e figli, per trascorrere la domenica in compagnia. Terminato il pranzo, i ragazzini hanno deciso di trascorrere il tempo giocando a calcio, lanciandosi la palla che, però, è volata sopra le loro teste, finendo nella vasca di depurazione. Immediata la richiesta di aiuto della madre e dei presenti, travolti dalla disperazione per non aver potuto fare nulla né per spegnere l’impianto né per soccorrere il giovanissimo.

In provincia di Varese un 15enne è morto.

Niang stava giocando a pallone con un amico.

È caduto in una vasca di depurazione per recuperare la palla.

A Castellanza, comune della provincia di Varese, un ragazzo di 15 anni è morto ieri pomeriggio, domenica 17 ottobre, dopo essere caduto in una vasca di depurazione. Il 15enne è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco ed è stato portato all’ospedale di Legnano dove, però, è deceduto.

Secondo quanto riferito, il ragazzino stava cercando di recuperare un pallone. Il dramma si è consumato in via Isonzo. Il 15enne era già in arresto cardiaco nell’ambulanza su cui il personale del 118 ha tentato le manovre di rianimazione. Sull’episodio indagano i Carabinieri di Busto Arsizio.

È stato ricostruito che il ragazzino stava giocando a pallone con un amico all’interno degli stabilimenti della Ecosis srl, una tintoria industriale. Il ragazzo si è sporto sull’acqua della vasca di depurazione per recuperare il pallone ma ha perso l’equilibrio ed è caduto.

Il quindicenne, Niang, di origine straniera, assieme alla mamma e ai suoi fratelli era andato a trovare il custode di una società che ha sede nel medesimo terreno della Ecosis, che abita nella palazzina aziendale con moglie e figli, per trascorrere la domenica in compagnia.

Terminato il pranzo, i ragazzini hanno deciso di trascorrere il tempo giocando a calcio, lanciandosi la palla che, però, è volata sopra le loro teste, finendo nella vasca di depurazione. Immediata la richiesta di aiuto della madre e dei presenti, travolti dalla disperazione per non aver potuto fare nulla né per spegnere l’impianto né per soccorrere il giovanissimo.