Capodanno a Villa Crespi? Ecco cosa offre il ristorante del giudice di Masterchef.

Antonino Cannavacciuolo è, senza dubbio, uno degli chef più amati della televisione italiana.

Ora, come tutti i suoi colleghi, il giudice di Masterchef è alle prese con l’organizzazione del cenone di San Silvestro nella sua Villa Crespi, che si trova sul lago d’Orta, in Piemonte, e che è stato eletto il miglior ristorante al mondo dagli utenti di Tripadvisor nel 2019.

Il menù è già pronto e anche il costo ma prima concentriamoci sulle portate offerte: stuzzichino dello Chef; branzino e caprino; erbe spontanee e mela verde; carne cruda di Boves; ostrica e caviale Asetra; tonno vitellato…

E ancora: plin di anatra, zuppetta di fegato grasso, latte di bufala, linguina di Gragnano, calamaretti, salsa al pane di segale, suprema di piccione, fegato grasso al grué di cacao, salsa al Banyuls, zampone, brodo di lenticchie, scampo in tempura. Infine, l’immancabile dessert della casa con in più babà e code di aragosta.

Adesso il costo. Beh, alto ma non troppo: 300 euro a persona, escluse le bevande. Un prezzo non proibitivo se si vuole vivere un’esperienza culinaria in un posto suggestivo e cominciare così l’anno nel migliore dei modi.

Tra l’altro, si può anche soggiornare in villa Crespi ma il prezzo naturalmente sale: 1.339,50€ a persona per tre notti, in suite, con colazione in camera e un massaggio personalizzato di un’ora.

Da Cannavacciulo, però, c’è anche la possibilità di prenotare un tavolo per il pranzo di natale e il costo è ancora minore: 190€ a persona, escluse le bevande. Il menù natalizio prevede: stuzzichino dello Chef; gamberi, tartare di mozzarella, puntarelle, cime di rapa; castagne, porro e baccalà; gnocchetti di sgombro, alghe marine, tartufo di mare; plin di broccoli, acciuga, latte di bufala; maialino da latte, sedano e radice di cerfoglio; il dessert e il panettone, ovviamente fatto in casa.