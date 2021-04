È successo in provincia di Foggia

A Cerignola, in provincia di Foggia, in via Giordano Bruno, una donna di 81 anni è stata trovata morta nella camera da letto della sua abitazione, uccisa da un colpo di pistola.

Ai piedi del letto c’era il marito di 83 anni, gravemente ferito alla testa da un altro colpo di pistola. L’uomo è stato portato in ospedale. Nella camera da letto è stata trovata l’arma, legalmente detenuta dall’anziano.

A scoprire l’accaduto è stato il figlio della coppia che ha allertato la polizia. Non si esclude al momento alcuna pista investigativa, anche quella di un possibile omicidio-suicidio. Di questa ipotesi ne è convinto il PM.

L’anziana donna uccisa, a quanto pare malata da tempo, si chiamava Anna Petronelli, e suo marito è Francesco Polidoro.

L’uomo è ricoverato in Rianimazione all’ospedale di Foggia. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Cerignola, diretti da Loreta Colasuonno. Presente anche la Pm di turno, Maria Giuseppina Gravina.