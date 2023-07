In provincia di Foggia

Ieri sera, in provincia di Foggia, in Puglia, sulla Strada Provinciale 75, in agro di Cerignola, a borgo Tressanti, è avvenuto un incidente stradale mortale.

Un’auto, sui cui viaggiava una famigli originaria del Mali, ha investito un motorino, guidato da un connazionale di 39 anni, per cause ancora da accertare. Il bilancio è pesantissimo: quattro morti, due sorelline di 7 e 13 anni, la loro madre 27enne (originaria della Polonia) e il 39enne.

Il marito e gli altri due figli sono stati portati in ospedale .Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cerignola, i vigili del fuoco e il personale del 118.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna e le figlie stavano viaggiano su un’Audi A3 condotta dal loro padre, un bracciante agricolo del Mali di 40 anni insieme ad altri due figli, una ragazza e un ragazzo. Per causa da accertare il mezzo ha investito un motociclo condotto dal 29enne maliano che è morto sul colpo. Dopo aver travolto il motociclo l’automobile è uscita fuori strada.

Christian Filippi, segretario della sezione autoscuole della Confarca, ha affermato: “Siamo in attesa degli esiti delle indagini degli inquirenti per capire cosa possa esserci alla base del gravissimo incidente avvenuto ieri a Cerignola, quel che però appare abbastanza evidente dalle prime notizie è che ci troviamo di fronte a un altro fatto gravissimo in cui, ancora una volta, alla base ci sarebbe una mancanza di condizioni di sicurezza stradale“.