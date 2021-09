La moglie del principe Alberto ha avuto un collasso

Paura per Charlene di Monaco. La principessa, 43 anni, moglie del principe Alberto è stata ricoverata in ospedale in Sudafrica dopo aver avuto un collasso. Lo riporta la Bild. Secondo il tabloid tedesco la donna da maggio è affetta da un’infezione all’orecchio, al naso e alla gola.

La principessa consorte del Principato, 43 anni, secondo quanto riporta il Daily Mail, è stata ricoverata sotto pseudonimo.Il tabloid inglese riporta alcune dichiarazioni di una fondazione che porta il suo nome dove si legge che «sua Altezza Serenissima, la Principessa Charlene di Monaco, è stata ricoverata d’urgenza in ospedale in ambulanza, mercoledì sera tardi, dopo essere collassata a causa di complicazioni dovute alla grave infezione all’orecchio, al naso e alla gola che ha contratto a maggio».

La nota spiega che «il suo team medico sta attualmente valutando le sue condizioni, ma ha confermato che la principessa è stabile». L’ospedale avrebbe rifiutato di confermare quali procedure mediche siano state eseguite appellandosi alla riservatezza del paziente.

Charlene, compagna del principe Alberto, è stata vista l’ultima volta a Monaco a gennaio e da allora sono molte le voci che hanno parlato di una possibile separazione tra i due. A maggio si è ammalata di una «grave infezione sinusale» e due settimane fa è stata sottoposta a «un’operazione di quattro ore in anestesia generale».

La notizia è stata diffusa anche dallo stesso Principato di Monaco che sul suo profilo Instagram ha postato una foto che ritrae il principe Alberto con la moglie e i figli, scrivendo: «La principessa Charlene è stata trasportata d’urgenza in ospedale mercoledì sera dopo il collasso, ma è stata dimessa ieri e secondo quanto riferito è in condizioni stabili. Sua Altezza Serenissima invia preghiere e fervidi auguri di pronta guarigione».