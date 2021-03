Le parole del famoso chef televisivo

Alessandro Borghese ha il Covid-19 .

. Il popolare chef lo ha comunicato sui social media ai suoi tantissimi follower.

Borghese: «Sono tutto acciaccato, ho le ossa rotte».

Alessandro Borghese, uno degli chef più popolari della televisione, ha svelato di essersi beccato il Covid-19 e lo ha comunicato tramite Instagram ai suoi quasi 2 milioni di follower.

Borghese, 44 anni, ha detto: «Ho il Covid» e ha spiegato che «da cinque giorni» è «chiuso nel suo bunker». E ancora: «Niente febbre per il momento, che dire? Sono tutto acciaccato, ho le ossa rotte e la testa che mi gira».

Borghese, scherzandoci su, ha continuato così: «È arrivato ora il caffè che è la parte più buona della giornata» ma «spero di levarmelo», facendo riferimento al coronavirus, «presto di mezzo perché non so più come distendermi sul letto, per i reni, e mi giro e mi rigiro».

