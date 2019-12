Imprenditore cerca 10 persone con cui convivere in una fattoria in Nuova Zelanda.

Un multimilionario tedesco, che deve la sua fortuna al caffè freddo, sta cercando dieci persone che vivano con lui nel suo angolo di paradiso.

Il suo nome è Karl Reipen e nel 2000 acquistò la Awakino Estate, che si trova vicino a New Plymouth, in Nuova Zelanda.

Dopo anni trascorsi in solitario nella proprietà (una fattoria), adesso il tedesco vuole condividere la bellezza che lo circonda con dieci persone che accettino la convivenza. Lì si può fare di tutto: pescare, andare in kayak, fare birdwatching, nuotare o semplicemente godersi la natura. L’annuncio è indirizzato a chi è «interessato a vivere una vita in gruppo e con gente interessante».

Il 70enne signor Reipen, come si legge sul Daily Mail, quando acquistò la fattoria neozelandese, esaudì un sogno che aveva sin da ragazzo, essendo cresciuto nelle aziende agricole della Germania, con l’obiettivo di trasformarla in «un’operazione a cinque stelle». La proprietà è costeggiata dal mar di Tasman e dal fiume Awakino e ha un centro ippico, 26 scuderie, un vigneto e diverse case.

Il complesso, che si estende per 220 ettari, si trova in una posizione isolata (che, quindi, garantisce tranquillità) con New Plymouth a sud e Hamilton a Nord.

L’annuncio del tedesco è rivolto a tutte le età (dai 18 anni in su) e, chi vuole, può portarsi anche il proprio cavallo, se ne possiede uno.

Reipen, come accennato poco su, ha fatto molti soldi con il caffè freddo, collaborando con multinazionali quali Nescafé e Coca Cola, prima di trasferirsi in Nuova Zelanda.

L’imprenditore ha provato a vendere la proprietà nel 2016 per 8 milioni e mezzo di dollari (poco più di 7 milioni e mezzo di dollari), dopo che una vicina è stata venduta per 6 milioni, ma senza successo.

Chi si vuole fare avanti?