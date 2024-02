La social influencer ha rimosso le foto del marito da Instagram

Dagospia ha sganciato una ‘bomba’ delle sue e spesso ci azzecca, come già successo con la vicenda Ilary Blasi – Francesco Totti. Stavolta riguarda i Ferragnez perché la relazione tra Chiara Ferragni e Fedez sarebbe giunta al termine.

Fedez, a quanto pare, avrebbe abbandonato l’abitazione condivisa con Ferragni domenica scorsa, 18 febbraio, e da allora non sarebbe più ritornato. La rottura è stata confermata anche da LaPresse.

La coppia ha iniziato ad avere problemi a partire dal Festival di Sanremo 2023, evento durante il quale l’imprenditrice digitale era co-conduttrice e Fedez finì sotto i riflettori per una controversa fotografia con Galeazzo Bignami e un bacio scambiato con Rosa Chemical, episodio che aveva fortemente irritato la moglie, diventato tra l’altro un momento saliente del loro show The Ferragnez su Prime Video.

Chiara Ferragni, 36 anni, avrebbe meditato a lungo sulla decisione di separarsi, cercando di restare accanto al marito durante il suo periodo di malattia. Tuttavia, dopo le accuse della beneficenza fasulla, la coppia ha cessato di apparire insieme sui social media da alcuni giorni, con Ferragni che ha rimosso le immagini di Fedez dal suo profilo.

L’ultimo post di coppia su Instagram risale a San Valentino, con un video in cui Fedez prendeva in giro la moglie durante una cena romantica in un famoso ristorante di Milano. Inoltre, di recente, Fedez ha condiviso video da un terrazzo che non sembra appartenere alla residenza abituale dei Ferragnez, mentre l’influencer continua a postare contenuti dalla loro casa insieme ai figli Leone e Vittoria.

Il contenuto di Dagospia

Così Dagospia ha dato la notizia: “Il rapper, domenica scorsa, se ne è andato di casa e non è più tornato. Dal Sanremo dell’anno scorso, la storia d’amore tra i due s’era incrinata ma l’influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato. Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari. Un gioco di recriminazioni in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo. Poi la fuga a Miami del rapper con la sua assistente, e infine l’uscita di casa. Finiscono così i Ferragnez: sic transit gloria mundi”.