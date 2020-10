Fan scatenati sui social

Chiara Ferragni è incinta per la seconda volta.

per la seconda volta. La social influencer ha pubblicato un post su Instagram che ha collezionato oltre 2,5 milioni di like.

Fedez ha commentato ironica su Twitter: “Che succede?”

Chiara Ferragni, la popolare social influencer è incinta per la seconda volta. Ne ha dato notizia la stessa imprenditrice di moda, 33 anni, su Instagram in lingua inglese: «Our family is getting bigger. Leo is going to become a big brother», ovvero «la nostra famiglia cresce. Leo diventerà un fratello maggiore».

La Ferragni, che ha un seguito su Instagram di oltre 21 milioni di utenti, ha pubblicato la foto del piccolo Leone Lucia, ormai popolarissimo anche lui, che stringe un’ecografia della mamma.

Papà Fedez, 30 anni, ha commentato in maniera ironica sul post della moglie: «Io non sapevo nulla». Inoltre, su Twitter, il rapper ha scritto: «Che succede?» e poi un altro tweet dove ha condiviso la foto del figlio con l’ecografia.

Da tempo, comunque, c’era la sensazione di qualcosa di diverso in casa Ferragnez. Chiara, ad esempio, aveva già rinunciato alle sfilate di Milano e mostrato scatti in cui non si vedeva il ventre.

Anche la sorella Valentina – che ha un seguito di 3,6 milioni di follower su Instagram – ha commentato la notizia così: «Finalmente».

E ora tutti si chiedono: sarà maschio o femmina? Altra star dei social in arrivo…