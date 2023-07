L'annuncio della social influencer

“Oggi sono stata a Palermo e ho visto con i miei occhi la devastazione che questa terra sta subendo. È chiaro che tutto questo è più grande di me e di tutti noi. Ho provato a pensare cosa avrei potuto fare per dare una mano e non ho trovato una risposta, ma se le istituzioni dovessero avere bisogno di me in qualche modo io sono qui per fare la mia parte”.

Dopo le polemiche che l’hanno coinvolta a causa di un post delle sue vacanze, l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni si è resa disponibile per contribuire con i soccorsi in Sicilia. L’influencer è stata accusata di insensibilità per aver condiviso immagini di divertimento e lusso mentre l’Isola bruciava a causa degli incendi. Ora, tuttavia, cerca di rimediare e offre il suo aiuto per affrontare l’emergenza: “Se c’è bisogno, sono qui per fare la mia parte”.

Tornata a Milano dopo la vacanza alle Eolie

Dopo qualche giorno trascorso in un catamarano di lusso alle Eolie, Chiara Ferragni è tornata a Milano. Durante la sua permanenza in barca, ha continuato a condividere sui social i momenti del suo viaggio, tra selfie in bikini e panorami mozzafiato. Tuttavia, i suoi post hanno suscitato l’indignazione dei follower, soprattutto a causa delle drammatiche condizioni della Sicilia colpita dagli incendi.

Critiche e indignazione dei follower

I follower di Chiara Ferragni hanno criticato aspramente il tempismo dei suoi post e l’apparente insensibilità rispetto alla situazione di emergenza in Sicilia. Molti le hanno fatto notare che mentre lei si godeva il suo relax e divertimento, la Sicilia stava affrontando un’emergenza con vaste zone colpite dalle fiamme. I commenti negativi non si sono fatti attendere, e alcuni utenti l’hanno accusata di essere fuori luogo e di mancare di empatia.

La replica di Chiara Ferragni

Di fronte alle critiche e agli attacchi sui social media, Chiara Ferragni ha deciso di rispondere per difendere le sue ragioni. Attraverso le Stories, ha chiarito che il suo post è stato pubblicato la sera precedente agli incendi e quindi prima della tragedia che ha colpito la regione. Ha invitato le persone a evitare polemiche sterili, sottolineando che il problema principale non risiede nei suoi post, ma nella grave situazione degli incendi.

Ecco le sue parole:” Il mio post di un lunedì piacevole è stato postato ieri sera, prima degli incendi di ieri notte. Evitate polemiche sterili, il problema di quello che sta succedendo non sono sicuramente i miei post”.

Fedez corre in aiuto di Chiara Ferragni

In difesa della moglie, anche Fedez si è schierato contro le critiche. Ha pubblicato un tweet a sostegno di Chiara, ma successivamente l’ha rimosso. Tuttavia, in una risposta a un utente, ha sottolineato che la Sicilia è stata colpita dagli incendi durante la notte, mentre il post di Chiara era stato condiviso la mattina precedente. Ha criticato l’utente per alimentare polemiche inutili in un momento di grave emergenza.