Vicino Chicago, negli USA

Sparatoria a Highland Park, città a 37 chilometri a nord di Chicago, negli Stati Uniti d’America.

Il bilancio è di sei morti e 31 feriti, di cui molti in gravi condizioni. Stando a quanto ricostruito per ora, un uomo ha aperto il fuoco da un tetto durante la parata del 4 luglio, giorno in cui negli USA si festeggia l’indipendenza.

Chris O’Neil, comandante della polizia di Highland Park, ha riferito che la sparatoria è avvenuta intorno alle 10.15 ora locale. La polizia è a caccia del killer e sta raccomandando alla gente del posto di restare in casa. Ritrovato un fucile. O’Neil ha dichiarato che l’assassino potrebbe essere un bianco dai 18 ai 20 anni, con capelli neri lunghi, di corporatura piccola e con una maglietta bianca o blu.

Il portavoce della task force per i crimini maggiori della contea di Lake, Chris Covelli, ha confermato quanto raccontato dai testimoni, cioè che l’assassino ha sparato dal tetto di una fabbrica e senza un obiettivo preciso, ovvero ha aperto il fuoco indistintamente sulla folla. Covelli ha anche riferito che centinaia di agenti stanno cercando il killer. Le squadre SWAT stanno andando di porta in porta. Non si sa, comunque, se l’uomo si trovi da qualche parte o che abbia ostaggi con sé, nonostante alcune voci che sono circolate.

La sindaca di Highland Park, Nancy Rotering ha esortato i residenti a restare in stato di “massima allerta” di fronte ad una situazione che resta “attiva”. “Tutto ciò che sappiamo è che questa è una situazione attiva ed esortiamo tutti a restare al chiuso ed in stato di massima allerta, rimanendo calmi. Contattate le persone a voi care ed assicuratevi che stiano al riparo e fate loro sapere che state al sicuro anche voi. Questa situazione, come sapete, evolve rapidamente e continueremo a tenervi aggiornati mano a mano che raccogliamo informazioni e stabilizziamo la situazione”, ha affermato.