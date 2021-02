La 'bomba' di Dagospia

Live non è la D’Urso, il programma condotto da Barbara D’Urso su Canale 5, potrebbe chiudere in anticipo.

Lo ha scritto Dagospia, il magazine diretto da Roberto D’Agostino, in un articolo a firma di Giuseppe Candela.

«Il discusso talk show alle prese con i bassi ascolti, tra il 10-12% fino a notte fonda, dovrebbe salutare il pubblico di Canale 5 addirittura tra fine marzo e inizio aprile: dalle parti di Cologno Monzese il vento sembra essere molto cambiato da qualche tempo», si legge sul sito.

Pronto già il programma che dovrebbe sostituire quello della D’Urso: Ciao Darwin di Paolo Bonolis. Ma c’è anche un’altra ipotesi: Avanti un Altro che passerebbe così in prima serata, adattato per questo spazio.

Oltre al problema del calo degli ascolti, alla base della decisione di Mediaset ce ne sarebbe anche un altro: la necessità di dovere risparmiare perché sono tempi duri per tutti, figuriamoci per un’azienda, come quella di Cologno Monzese, che ‘campa’ di pubblicità in un periodo in cui gli inserzionisti investono giocoforza di meno.

La prima puntata del programma cult di Paolo Bonolis potrebbe già andare in onda l’11 aprile.