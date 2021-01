Mao Mao è un golden retriever che sta conquistando il cuore di molti.

è un golden retriever che sta conquistando il cuore di molti. Shao , il proprietario cinese, deve indossare un ventilatore quando dorme.

, il proprietario cinese, deve indossare un ventilatore quando dorme. Il cane gli sta accanto per tutta la notte.

In Cina, un golden retriever di tre anni, di nome Mao Mao, si rifiuta di lasciare il capezzale del suo ‘amico a due zampe’, attaccato a un ventilatore per dormire. Ne dà notizia il Daily Mail.

L’uomo, che si chiama Shao e ha 56 anni, originario della provincia di Henan, soffre di ipertensione e di una malattia al cuore e ha raccontato che il suo cane lo guarda ogni volta che indossa il dispositivo medico, necessario per prevenire un arresto cardiaco improvviso.

Quando l’uomo ha indossato il dispositivo per la prima volta, Mao Mao è corso verso il suo letto per stargli vicino, come per proteggerlo in caso di emergenza.

Nel video, girato dallo stesso Shao, il cane appoggia la testa sul suo petto, rifiutandosi di lasciarlo solo. «Mao Mao, non preoccuparti, sto bene, puoi andare», gli dice Shao che, però, non ne vuole sapere di allontanarsi.

Alla stampa Shao ha raccontato: «Ogni volta che accendo il ventilatore, il cane sembra di percepire qualcosa, come se sapesse che sono malato. Si allontana dal letto solo quando mi sveglio. Non ho mai visto un cane così intelligente. È la mia vera famiglia».

Il video, girato nella città di Xinxiang diventato di tendenza sui social media cinesi, toccando il cuore di milioni di persone:

VIDEO: