È successo in Cina

Xiao Qiumei, un’influencer cinese di 23 anni, è morta dopo essere caduta da una gru, da un’altezza di 50 metri, mentre stava registrando un video da condividere su Douyin, la versione cinese di TikTok. La tragedia è avvenuta a Quzhou, in Cina.

La 23enne stava parlando all’interno della cabina della gru quando è precipitata. Il filmato mostra il momento in cui la giovane cade e lancia un urlo.

La famiglia ha confermato il decesso, riportando che Xiao è precipitata dopo un passo falso. I familiari hanno aggiunto che la ragazza era stata impiegata come gruista professionista ma hanno negato che si è ripresa durante l’orario di lavoro. Testimoni hanno raccontato di avere visto Xiao cadere a terra ancora con lo smartphone in mano, intorno alle 17.40, quando la maggior parte dei suoi colleghi era tornata a casa.

Xiao aveva due figli. Sul social media condivideva regolarmente video della sua vita quotidiana e della sua professione con i suoi numerosi follower.

Non si tratta di una tragedia isolata. All’inizio di questo mese una social influencer di Hong Kong è morta dopo essere precipitata da una cascata mentre scattava una foto. Mentre era in piedi, vicino alla cascata sul torrente Tsing Dai, Sophia Cheung è scivolata ed è caduta in una piscina profonda 5 metri.