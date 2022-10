L'attore aveva 72 anni

È morto, all’età di 72 anni, l’attore Robbie Coltrane, noto per avere interpretato il ruolo di Hagrid nella saga cinematografica di Harry Potter. Coltrane è anche apparo nella serie TV poliziesca Cracker e nei film di James Bond, Goldeneye e The World Is Not Enough (Il mondo non basta).

L’agente dell’attore, Belinda Wright, ha confermato che Coltrane è morto in un ospedale vicino a Falkirk, in Scozia, parlando di “talento unico” e ricordando che, interpretando Hagrid, “ha portato gioia a bambini e adulti in tutto il mondo”. E ancora: “Lo ricorderò come un cliente leale. Oltre ad essere stato un attore meraviglioo, era un forense intelligente, brillantemente spiritoso. Mi mancherà”.

“Gli sopravvivono la sorella Annie Rae, i suoi figli Spencer e Alice e la loro madre Rhona Gemmell. La famiglia ringrazia il personale medico del Forth Valley Royal Hospital di Larbert per le cure. Per favore, rispettate la privacy della famiglia di Robbie in questo momento angosciante”, ha concluso l’agente.

La star di Harry Potter, Daniel Radcliffe, ha reso omaggio a Coltrane così: “Robbie era una delle persone più divertenti che abbia mai incontrato e ci faceva ridere costantemente sul set. Ho ricordi particolarmente affettuosi di lui: teneva alto il morale e, quando ci nascondevamo tutti dalla pioggia torrenziale per ore nella capanna di Hagrid lui, ci raccontava sorie e scherzava. Mi sento incredibilmente fortunato ad aver avuto modo di incontrarlo e lavorare con lui e sono molto triste per la sua morte. Era un attore incredibile e un uomo adorabile”.

Infine, l’autrice di Harry Potter, J.K. Rowling, su Twitter ha descritto l’attore come “talento incredibile” e “unico”.