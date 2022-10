È successo nel Pescarese

A Bussi sul Tirino, in provincia di Pescara, stamattina un branco di quattro cinghiali ha fatto irruzione in una scuola dell’infanzia, in via Papa Giovanni XXIII. Gli animali hanno sfondato la prima rete di recinzione del giardino e successivamente il vetro della porta d’ingresso.

Il cinghiale più grande è poi entrato in un’aula con una quindicina di bambini. I piccoli salavano sui banchi e urlavano e una maestra si è frapposto tra loro e l’animale, ferendosi leggermente a un fianco dopo l’urto con un armadio. Dopodiché c’è stato l’intervento del cuoco della scuola che, insieme alla maestra, ha fatto uscire i bimbi dall’aula.

Il cinghiale saventato ha continuato a girare, travolgendo banchi e sedie e poi ha aperto una porta di sicurezza attraverso la quale è riuscito a tornare all’aperto, per poi allontanarsi con il resto della famiglia, due cuccioli compresi. Nessun bambino è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti I Carabinieri Forestali, i Vigili del Fuoco e il sindaco Salvatore Lagatta. Poco dopo sono arrivati i genitori, accorsi per riportare a casa i piccoli dopo averli tranquillizzati.

La scuola si trova vicino a un bosco a ridosso della montagna, in una zona periferica del paese nel Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.