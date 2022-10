Il Fantasy si sviluppa come genere letterario tra il XIX e il XX secolo venendo caratterizzato da elementi fantastici quali su tutti la presenza di animali o creature che variano dal magico al sovrannaturale passando per il mitologico.

Un genere che ci accompagna sin dall’età adolescenziale con libri e film, che poi si è espanso fino ad arrivare a contaminare serie televisive, arrivando poi al mondo dei videogiochi. Ma quali sono oggi le 5 serie tv fantasy più popolari, quelle che hanno scalato le classifiche a livello d’intrattenimento?

1- Discovery of Witches – Il manoscritto delle streghe

Ispirata alla trilogia letteraria di Deborah Harkness “All Souls Trilogy” e prodotta da Sky Production è ambientata nel mondo moderno che sembra non accettare la presenza di creature magiche che si nascondono indisturbate tra gli umani. La protagonista Diana Bishop, una storica e suo malgrado strega dopo il ritrovamento di un antico manoscritto ritroverà i suoi assopiti poteri e cercherà di lottare contro le forze del male per svelare i segreti appartenuti agli esseri magici.

Ad accompagnarla in questo percorso un inaspettato partner: l’affascinante e misterioso vampiro genetista Matthew Clairmont. Tra l’iniziale diffidenza e l’eterna lotta tra le due fazioni magiche (vampiri e streghe) i due spinti dal comune obiettivo di difendere il manoscritto affronteranno sfide e creature mostruose riuscendo a mescolare il fantastico con il romantico.

2- His Dark Materials – Queste Oscure Materie

Tra le serie più conosciute e amate di sempre troviamo Queste Oscure Materie, prodotta da BBC in collaborazione con HBO, trasposizione della nota trilogia letteraria di Philip Pullman che vede nei titoli la Bussola d’ora, La lama sottile ed il cannocchiale d’ambra.

Una serie ben accettata dalla critica, dove la protagonista è Lyra Belaqua, un’adolescente che vive ad Oxford in una sorta di mondo magico parallelo al nostro dove ogni persona vede racchiusa la propria anima in un daimon, un essere di forma animale che l’accompagna per tutta la vita. Lyra e Pantalaimon, il suo daimon che come per tutti i bambini non ha ancora raggiunto la forma definitiva, verranno catapultati in un viaggio fatto di avventure e insidie, attraverso mondi paralleli, per salvare i bambini rapiti dal Magisterium, un’organizzazione teocratica che controlla le persone nascondendo i segreti di universi paralleli.

3- Shadow and Bone – Tenebre e Ossa

Netflix continua la sua forte espansione producendo direttamente sempre più serie TV e film: una strategia necessaria per aumentare il numero di utenti, ma anche i ricavi (Netflix ha anche aumentato i costi l’anno scorso, mentre ora si appresta a varare un abbonamento economico che contiene però la pubblicità).

Tra le serie più recenti su cui sta investendo, troviamo la serie fantasy Shadow and Bone – Tenebre e Ossa. Apprezzatissima e consigliatissima nuova proposta Netflix basata sulle opere di Leigh Bardugo, che con la prima stagione ha fatto registrare un notevole pubblico, vede le avventure di Alina e Mal due amici orfani che si ritrovano coinvolti in qualcosa di grande e potente andando ad incrociare la strada del generale Kirigan e del gruppo dei Corvi. Nel Regno di Ravka, una sorta di mondo simil russo diviso da una coltre nera e oscura detta la “Faglia” piena di pericolose insidie, generata dall’Eretico Nero, i vari protagonisti si ritroveranno a combattere per la propria sopravvivenza e per quella delle persone più care.

4- Games of Thrones – Il Trono di Spade

Senza alcun dubbio la serie Fantasy più acclamata e amata di sempre che ha saputo unire l’interesse di tutti gli estimatori del genere, prodotta da HBO narra in modo corale le vicende delle diverse casate che difendono i sette Regni. I diversi protagonisti che si susseguono nelle otto stagioni sono uniti e divisi in una lunga ed interminabile lotta al potere.

La casata Targaryen, attraverso Daenerys, la Madre dei draghi, cerca di rivendicare il proprio diritto al Trono di Spade per troppo tempo perduto. Tra battaglie di fuoco, lame affilate, tranelli e sotterfugi la serie conquista un posto nel cuore del proprio pubblico regalando un finale inaspettato (niente spoiler).

5- House Of The Dragon

Se pensavate di aver visto tutto con Il Trono di Spade in realtà non avete visto ancora nulla… o meglio, non ancora tutto. Questa attesissima serie, spin off della serie madre, prodotta sempre da HBO ci catapulta con maestria all’interno delle misteriose vicende della famosissima stirpe dei Targaryen, ben 172 anni prima dell’avvento di Daenerys (una delle protagoniste di Game of Thrones).

La protagonista Rhaenyra, bellissima e biondissima come tutti i membri della sua famiglia e cavalcatrice di draghi, vedrà minacciata la sua ascesa al Trono, che le spetta di diritto per decisione del padre Viserys, un re capace di sovvertire l’immagine tipica del regnante, andando a conciliare attraverso la mediazione amore per la figlia e amore per il reame. Questo però comporta un susseguirsi di gelosie e rivendicazioni che sfoceranno nel sangue. Chi vincerà? Bisogna aspettare l’epilogo della prima stagione, nonostante HBO abbia già confermato il rinnovo della serie.