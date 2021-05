È successo a Città del Messico

Un ponte della metropolitana è crollato a Città del Messico .

. Il bilancio è pesante: 20 morti e 50 feriti.

Il crollo mentre stava passando un treno.

Dramma a Città del Messico. Ieri notte, lunedì 3 maggio, un cavalcavia della metropolitana è crollato e ha ucciso almeno 20 persone, ferendone altre dozzine.

Claudia Sheinbaum, sindaco di Città del Messico, accorsa sul luogo dell’incidente, ha spiegato che «una trave di sostegno ha ceduto» proprio mentre un treno ci stava passando sopra. L’incidente è avvenuto sulla linea 12 della metropolitana intorno alle 22.30.

I funzionari della Protezione Civile hanno twittato che 20 persone sono morte, tra cui anche minorenni, e 49 sono state portate in ospedale per cure. In precedenza, i funzionari avevano segnalato 15 morti e più di 30 persone ricoverate in ospedale.

Foto e video della scena mostrano i vagoni del treno appesi al cavalcavia crollato e il personale di soccorso che cerca e trasporta le persone lontano dalla scena sulle barelle.

La linea 12 della metropolitana è stata costruita quando l’attuale segretario per le relazioni estere Marcelo Ebrard era il sindaco di Città del Messico: «Quello che è successo oggi nella metropolitana è una tragedia terribile. La mia solidarietà alle vittime e alle loro famiglie».

Più di 5,5 milioni di persone usano la metropolitana ogni giorno a Città del Messico. Negli ultimi anni, in più occasioni, i residenti della zona avevano denunciato il degrado di alcune strutture della metropolitana in questa zona del Sud della città, come ricordano i media messicani. Al momento, non sono state ipotizzate ufficialmente le cause della tragedia e le autorità hanno annunciato l’apertura di un’indagine.