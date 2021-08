I pro e i contro

Avete intenzione di acquistare una city car, perfetta per i vostri spostamenti in città e per le vostre esigenze di mobilità, ma siete indecisi e non sapete se orientarvi sul mercato dell’usato oppure su un veicolo nuovo? Questo è un dilemma che affligge molti automobilisti e trovare una risposta universale è alquanto difficile, poiché si tratta di una scelta che deve essere presa considerando vari fattori. Ognuno ha infatti delle esigenze differenti e se per alcuni potrebbe rivelarsi più conveniente acquistare un veicolo nuovo, per altri la soluzione perfetta è al contrario un’auto usata.

Vediamo dunque quali sono i pro ed i contro di entrambe le opzioni, così da prendere una decisione ponderata e non rischiare di commettere errori, considerata l’importanza dell’investimento.

City car usata: pro e contro da considerare

Al giorno d’oggi, in molti preferiscono orientarsi sul mercato delle city car usate, per un semplice motivo: questa è l’alternativa più economica, visto che acquistare un veicolo nuovo comporta sicuramente una spesa superiore. Il risparmio è dunque il primo vantaggio, che di certo non si può sottovalutare e non riguarda esclusivamente il costo dell’auto in sé, ma anche il premio dell’assicurazione. I veicoli usati infatti, avendo un valore assicurabile inferiore rispetto a quelli nuovi, permettono di ridurre anche i costi per la RCA, dettaglio assolutamente da non sottovalutare.

Acquistare un’auto usata significa anche non doversi preoccupare della sua svalutazione iniziale, come invece avviene nel caso di un veicolo nuovo. Ciò significa un decremento meno drastico del valore del mezzo e se si volesse rivenderlo entro qualche anno, non si andrebbe a perdere molto denaro. Un ultimo vantaggio delle city car usate è infine la loro disponibilità immediata: una volta che si trova l’auto giusta non occorre attendere.

Di contro, i veicoli di seconda mano presentano anche qualche pecca. Sono considerati meno affidabili, perché datati e non sempre è possibile verificarne l’effettivo stato di usura, specialmente sulle componenti meccaniche. Inoltre, bisogna accontentarsi di ciò che si trova sul mercato e non vi è alcuna possibilità di personalizzazione.

City car nuova: pro e contro da considerare

Acquistare una city car nuova può rivelarsi una buona idea, se si intende tenere lo stesso veicolo per diversi anni e non si è intenzionati a cambiarlo nel giro di poco tempo.

I vantaggi in questo caso sono parecchi: il veicolo non è stato utilizzato da nessuno ed è quindi in ottimo stato, è coperto da garanzia della casa madre e dotato delle ultime novità in campo tecnologico. Inoltre, è possibile personalizzare l’auto scegliendo colore, optional e via dicendo: cosa che come abbiamo visto non si può fare nel caso di una city car usata.

Di contro, gli svantaggi sono soprattutto economici. Non solo il prezzo iniziale è naturalmente più alto ma anche il premio per l’assicurazione è generalmente superiore perché legato al valore dell’auto. Va considerata anche la rapida svalutazione cui va incontro qualsiasi veicolo una volta uscito dalla concessionaria: è per questo che non vale la pena optare per il nuovo se non si intende tenere l’auto per parecchi anni.