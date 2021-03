Cmqmartina, dal clubbing a X Factor con la musica che ci fa sentire liberi

“se mi pieghi non mi spezzi” il nuovo singolo della regina della nu-dance italiana

Se mi pieghi non mi spezzi lo grido a tutte le persone che hanno cercato di farmi del male: anche io stessa sono tra queste. Ogni tanto devo ripetermi che anche se va tutto male e sono un disastro domani posso riprovarci. Questa consapevolezza mi ha dato la spinta vera per rialzarmi nei momenti neri. Domani ballerò ancora e voi con me, se vorrete. (cmqmartina)

Esce il 19 marzo per Sony Music Italia “se mi pieghi non mi spezzi”, il nuovo singolo tra elettronica, dance e songwriting di cmqmartina.

Dopo un debut album che si chiama DISCO, come la spensieratezza al neon degli anni 80, dopo una carriera sempre in salita, in un solo anno e mezzo cmqmartina ha fatto tanta strada, a soli vent’anni, superando i 10 milioni di streams e i 160mila followers..

Il primo singolo di successo, lasciami andare!, un tour a fine 2019 con i rovere, la partecipazione a X Factor 2020 (nell’attesa di tornare vivi, o live), una crescita interiore ed esteriore. e ora, con il nuovo singolo “se mi pieghi non mi spezzi” è qui per tornare a “far ballare di sé”.

cmqmartina è la giovanissima regina della nu-dance italiana, quella che tutti stavano aspettando, e che arriverà su tutte le piattaforme il 19 marzo con “se mi pieghi non mi spezzi”, brano che vede la collaborazione, alla composizione del brano, di Riccardo Zanotti e Giorgio Pesenti.