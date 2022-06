Negli USA nel 2023

C’è già chi lo fa: combinare la Coca Cola con il Jack Daniel’s, il whisky americano più venduto al mondo. Ebbene, presto non ci sarà più bisogno di farlo ma basterà semplicemente aprire una lattina. Le due aziende produttrici, infatti, hanno deciso di collaborare per creare un mix delle due bevande. Lo riporta la CNN.

La nuova versione sarà introdotta in Messico entro la fine dell’anno e dovrebbe arrivare negli Stati Uniti d’America nel 2023. Al momento, invece, non si sa se e quando questa bevanda per adulti sbarcherà anche in Europa.

Inoltre, come spiegato dalla CNBC, ci sarà una versione sia con la normale Coca – Cola che con quella con zero zuccheri. Le lattine, come da prescrizione legislativa, avranno i simboli per il bere responsabilmente che indicheranno, per l’appunto, che c’è dell’alcol dentro. La bevanda avrà una media di 5% di alcol, a seconda del Paese di commercializzazione.

La Coca – Cola ha, comunque, già lanciato bevande simili: Topo Chico Hard Seltzer e Simply Spiked Lemonade, prodotte in collaborazione con Molson Coors. La Coca – Cola, inoltre, sta lavorando anche con Corona Constellation Brands, produttore della famosa birra, per presentare Fresca Mixed entro la fine del 2022.

E la rivale Pepsi? Ha già lanciato la versione alcolica di Mountain Dew, chiamata Hard Mtn Dew in collaborazione con Samuel Adams, birra statunitense prodotta dalla Boston Beer Company. Insomma, si apre un nuovo mercato che unisce analcolico e alcolico. Chi la spunterà?